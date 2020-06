Alex Sorian Brown: un joven actor de Cuenca a la conquista de Hollywood

Alex Sorian Brown (en realidad Alex Moreno Soriano, para los que le conozcan de su infancia en Cuenca donde nació en 1994) rueda estos días en Galicia las escenas de su personaje para la serie 3 Caminos, una producción internacional de Amazon Prime sobre el Camino de Santiago que se estrenará en 2021 en la que interpreta a un policía que ayuda a los protagonistas en el último capítulo. Aprovechando este rodaje hemos hablado con él en Hoy por Hoy Cuenca para conocer mejor su trayectoria y sus aspiraciones.

Alex es un actor conquense que desde pequeño creció con la pasión por actuar. “Siempre ha sido muy artista, muy de cantar y bailar”, nos cuenta, aunque reconoce que “conforme entré en la adolescencia se me fue un poco esa ilusión”, sueño que retomó cuando llegó a Los Ángeles (California) cuando en 2009 y comenzó su formación en la Academia Americana de Arte Dramático. “Desde hace un par de años actúo profesionalmente y de momento no me puedo quejar”, apunta.

Sobre si es fácil o difícil abrirse camino en Hollywood, Alex considera que “sí y no”. “El sueño americano es irte allí sin nada y abrirte camino y, en ese sentido, la cultura americana me ha ayudado mucho a la hora de darme oportunidades y se me han abierto puertas que aquí no lo han hecho. Todo lo que quieres lo puedes conseguir. Si persigues actuar aquí o en Estados Unidos, si lo intentas y le echas pasión y ganas, creo que lo puedes conseguir”.

Alex Sorian Brown / Jason Mehrtens

Alex Brown tiene pendiente el estreno dos producciones norteamericanas, ambas con un papel protagonista. Earthquake Country es una comedia negra de las hermanas Hallie y Audrey McPherson, en la que el conquense da vida a Brian Barkey, el novio de la protagonista, una joven que intenta escapar de la tragedia que persigue a su familia y define un plan para convertirla en una mina de oro de la televisión.

La otra película es Evan Brown, la historia de una joven escritora que busca inspiración excavando en su vida olvidad después de la muerte de su abuela. En este drama, Brown interpreta al personaje principal, el hermano de la chica, un joven con problemas de drogadicción. “Ha sido muy gratificante aprender con muchos actores ya consagrados como Jere Burns para saber dónde quiero llevar mi carrera”, explica Brown. “Creo que utilizar el cine y la televisión para remarcar problemas sociales es mi meta como actor, utilizar esa plataforma para dar visibilidad a la drogadicción, a la salud mental o a la discriminación hacia el colectivo LGTBI, todo eso me parece muy interesante y es donde quiero que vaya mi carrera, darle voz a otras personas que no la tienen”.

Alex Sorian Brown y Lydian Blossom en una escena de la película Earthquake Country. / Earthquake Country

Con su familia en Cuenca, Alex acostumbra a venir “al menos una vez al año” y apunta que echa de menos lugares “como esa cafetería a la que siempre solía ir o el bar al que voy con mis padres”.