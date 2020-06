Ni público ni opciones

Es injusto hablar sólo del resultado, es injusto focalizar en alguien la derrota, es injusto comparar los objetivos de Mallorca y Barça, pero un fútbol sin público también lo es, y debería estar prohibido. Un deporte sin alma debería estar prohibido.

Los efectos visuales y sonoros se encargaron de que el regreso para Mallorca y Barça fuera lo menos artificial posible, tanto es así que ni había cargado la "playlist" de efectos en el nuevo Visit Mallorca Estadi y Arturo Vidal, tras un buen centro de Jordi Alba adelantaba al Barça. Tres meses dan para pensar muchas formas de regresar, pero como siempre, la realidad supera a la ficción. 0-1.

El Barça salió mucho más enchufado, a los dos minutos de adelantarse Braithwaite perdonó el segundo. El Barça tan rápido se adelantó como regaló la posesión, buena labor del Mallorca que intentaba equiparar fuerzas partiendo de las botas de un jugador que tiene más talento que anécdotas que contar: Take Kubo. Marcaba la diferencia en el centro del campo y en el minuto 22 hizo a Ter Stegen estirarse para desviar un buen golpeo. El Mallorca llegaba a línea de fondo, lo intentaba y Kubo se veía cada vez más entonado, a la media hora pidió y lanzó una falta que fue al muñeco. 19 años y le pidió la falta a Salva Sevilla...

Pausa para la hidratación y al reanudar, Braithwaite puso al filo del descanso el 0-2 pillando un balón de rondaba sin dueño el área mallorquinista. El equipo local valiente en ataque y blando en defensa. Así se llegó al descanso.

En la reanudación el Mallorca inquietó la portería del Barça con un remate de Budimir pero el balón se fue por poco. Hasta casi el minuto 80 hubo que esperar para ver un nuevo tanto, entre carruseles de cambios y jugadas prometedoras pero inocuas llegó el 0-3 obra de Jordi Alba en un desmarque lateral que hemos crecido viendo y que nunca le pueden tapar al catalán.

Revisión de VAR igual que en el segundo gol pero subió al marcador. No sería el último tanto, depués de otro aviso del Mallorca en la cabeza de Abdón, Messi amagó con calma por el área hasta que vió un hueco y con su pierna menos buena la colocó en la red. 0-4 y final del encuentro.

No es la Liga por la que pelea el Mallorca, es injusto juzgar por el resultado, el Barça fue sólido en el área cuando llegó y el Mallorca no resultó atinado en ocasiones. Para lo bueno o para lo malo no hay tiempo de pensar, el martes toca Villarreal. Por no haber no hay ni explicación a que un espontáneo saltase al campo en la segunda parte burlando los protocolos y dejando en ridículo todo lo que se ha diseñado. La realidad supera a la ficción.