El día después del Deportivo Sporting en Riazor dejó al equipo prácticamente como estaba. La victoria del Lugo, el único de los diez últimos clasificados que sumó su partido con tres puntos, impidió que la igualada de los coruñeses les sirva para abandonar los puestos de descenso. Los herculinos, empatados a puntos con el Oviedo, su próximo rival, lamentan la ocasión fallada para haber dado un paso hacia la tranquilidad. Se antoja como dramático el encuentro del Tartiere, donde un punto, serviría al Deportivo para adelantar a los asturianos y para llevarse el gol-average.

“Si nos dieran a elegir ganar un partido, este sería el del Oviedo”, comentó Bóveda en Abegondo este lunes. Sin hablar de una final, que “ojalá lo fuese”, reconoció el defensa que es un partido enormemente importante donde habrá mucho en juego. En la primera vuelta, el Deportivo se impuso a los asturianos en Riazor en el primer partido del campeonato.

Partido agridulce

No fue celebrado como algo positivo en la caseta el empate ante el Sporting. Sin goles, las ocasiones más claras fueron para los visitantes. Aunque el Depor también tuvo las suyas. “Parecía como si los ataques se impusieses constantemente a las defesas”, reflexionaba el zaguero vasco. La retaguardia de ambos conjuntos quedó en evidencia durante prácticamente todo el partido. Sí resalta Bóveda la buena forma física del equipo, con lo que el Deportivo puede partir con cierta ventaja a la hora de afrontar los partidos que restan.

“Intentamos desajustar al Sporting, en momentos lo conseguimos y en otros momentos no. El empate fue justo, pero no estoy contento porque vamos a necesitar bastantes puntos”, añade Eneko Bóveda, que fue titular en el duelo de ayer. El lateral jugó los noventa minutos del duelo que reabrió el campeonato para los coruñeses.

El Dépor debe ganar la mitad de sus partidos

La famosa calculadora de Vázquez tiene ahora una fórmula matemática redonda. El Deportivo debe sumar al menos quince puntos de los treinta que hay en juego para lograr la salvación. “Estamos preocupados por la clasificación”, asegura Bóveda, que añade que “estamos abajo en la clasificación y nadie se puede olvidar de eso. Faltan diez partidos y hay que ganar la mitad. Y los equipos a los que nos enfrentamos son como nosotros”.

También se refirió al extraño hecho de jugar sin público. Riazor disputó un partido a puerta cerrada en el que apenas se juntaron doscientas personas entre equipos, medios de comunicación, personal de seguridad y directivos de ambos conjuntos. Para bóveda, el ambiente gélido de las gradas no fue determinante a la hora de disputar el duelo ante el Sporting. “Se alimenta la leyenda. Continuamente se habla de esa circunstancia y te fijas más y le das una importancia mayor. Es posible que en otros partidos lo notes más. La belleza del fútbol es mucho menor, pero a la hora de jugar no lo noté demasiado”. Cree Bóveda que los jugadores no deben perder tiempo en

Lamenta no haber marcado

En la segunda parte, Eneko Bóveda tuvo un mano a mano con el portero Diego Mariño en un tiro cruzado que se fue fuera. Fue la ocasión más clara del partido para abrir el marcador de los locales junto a la de Sabin Merino en el primer acto y al cabezazo final de Christian Santos.

“Luego pasa la jugada y se te ocurren cuarenta formas de haber hecho gol. Tendré que estar más acertado y atinar. Con este dibujo de los tres centrales uno se puede permitir más alegrías. Una pena no haber encontrado una solución mejor”, concluye Bóveda.

Por ultimo, Eneko Bóveda también se refirió a la desventaja que para el Deportivo supone tener que jugar tres partidos en sólo diez días. Otros equipos han repartido sus duelos, gracias a la bonanza de los horarios, en catorce. Si ya el viernes se quejaba amargamente Fernando Vázquez, este lunes Bóveda daba continuidad al lamento de su entrenador. “Hemos tenido mala suerte en este primer tramo, que además es el más importante en el plano físico. Los que pasen este primer corte, el cuerpo se va a adaptar”, sostiene. A pesar de esto, el vasco considera que la plantilla del Depor es suficientemente amplia como para superar este problema y defiende el extraordinario trabajo de fisioterapeutas, nutricionistas y médicos del Deportivo para lograrlo.