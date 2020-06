Ayuso cambia de opinión y no pedirá el cambio a la fase 3 para Madrid como había anunciado

La Comunidad de Madrid cambia de opinión de nuevo y finalmente no pedirá el cambio a la fase 3 tal y como había anunciado. Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya no tiene sentido al acabar el estado de alarma el próximo 21 de junio. "Ya no hay nada, es que ya no hay nada, no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando toda la semana pasada... íbamos a solicitarla, luego no, y al final como los efectos son exactamente los mismos... ya no tiene sentido", ha asegurado la presidenta madrileña en una entrevista en Telecinco.

Ayuso ha explicado que lo que "más" le "importaba" era "pasar a la fase 2" para "empezar a relajar las compras, que la gente saliera con cierta normalidad, no perjudicar más todavía al comercio, al turismo... ". La mandataria madrileña ha defendido que la Comunidad de Madrid ha querido ser "muy cautos": "Estamos en esta fase (2) porque somos muy precavidos, porque en Madrid no hay contagio ahora mismo y el comportamiento de los madrileños es ejemplar".

Del no al sí... y otra vez al no en 5 días

El pasado 10 de junio el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,Ignacio Aguado anunció que la Comunidad de Madrid no pediría el pase a la fase 3. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado explicó entonces que no se había valorado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque la Comunidad de Madrid ya hizo una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar la fase 2 que no habían sido atendidas.

Dos días después, el 12 de junio, la Comunidad de Madrid anunció que finalmente sí pedirá el paso a la fase 3 de la desescalada, que lo pedirían el lunes 15 de junio para poder pasar de fase el lunes 22 de junio, un día después del fin del estado de alarma. Este segundo cambio de opinión de las autoridades madrileñas lo confirmó en la Asamblea de Madrid el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Y tres días después Díaz Ayuso acaba de anunciar que al final no habrá petición de cambio de fase. La Comunidad de Madrid se saltará la fase 3 y pasará a la nueva normalidad que comienza al acabar el estado de alarma en la medianoche del 20 al 21 de junio.