Los primeros turistas alemanes llegan a Mallorca

Los turistas serán testados cada día por personal del IB.Salut mediante una llamada de teléfono. Si alguno presentara símtomas será aislado en un grupo de apartahoteles que el Govern ha alquilado en Calviá.

Al filo de las once de la mañana ha aterrizado en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma el avión de la compañía TUI procedente de Dusseldorf con destino Palma. 189 turistas que han bajado del avión con la intención de pasar unos días de vacaciones en Playa de Palma y Alcúdia. A su llegada, un control de temperatura y un cuestionario de sanidad que servirá al personal del IB-Salut para comprobar durante cada día el estado de salud de los visitantes. En el aeropuerto, más de medio centenar de periodistas aguardando la llegada de viajeros.La mayoría con ganas de disfrutar de unas islas solo ocupadas ahora por residentes. Para la mayoría Mallorca es un destino habitual. Estaban impacientes por poder volver. "Me siento segura, he venido 15 veces, me quedo en Riu Concordia. íbamos a ir a Formentera pero cancelamos el viaje y al final hemos venido aquí" decía Gabriella.

"Todo está calmado, echamos un vistazo y vimos que en Mallorca había poca gente en este momento" afirmaba George, otro pasajero. "La última vez que estuvimos fue en enero en nuestro apartamento. Después, tuvismo que esperar para venir porque muchos vuelos se cancelaron y no podíamos venir y estábamos muy tristes porque amamos Mallorca y la gente en España" afirmaba otro.

En el aeropuerto todos los autobuses de la compañía TUI estaban listos para transportar a los turistas a los hoteles. El jefe de TUI para Península y Baleares, Ian Livesey, se mostraba contento por el reinicio de la actividad. El plan piloto ha tenido una gran acogida, aunque no se atreve a hablar todavía del resto de meses de verano porque cree que el escenario con la enfermedad es todavía muy cambiante.

El jefe de TUI afirma que Mallorca es un destino seguro y por eso los alemanes se decantan por venir. Por eso y por la histórica relación que mantienen con las islas.