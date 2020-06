El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha protagonizado una nueva polémica a cuenta del aborto esta vez relacionado con la fabricación de la vacuna contra el coronavirus. Fue este domingo en su última homilía en la misa del domingo donde se celebraba la festividad del Corpus Christi. El obispo aseguraba con rotundidad que se estaban fabricando estas vacunas con células de fetos abortados, y en la línea de un bulo que se está difundiendo.

Literalmente afirmó: "El demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano, eso es cruel, y ante eso no podemos alabarlo ni bendecirlo, todo lo contrario".

Además aseguró que esto era una obra del diablo: "Podemos luchar con otras maneras de actuar, a favor del hombre, no contra el hombre, y eso es ir en contra del hombre, eso es despreciar al hombre mismo, primero se le mata con el aborto y después se le manipula para ¡qué bueno, mira qué bien! ya tenemos una vacuna. No señor, tenemos una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo",

Vídeo de la homilía íntegra

La referencia a la vacuna del coronavirus se puede vers y escuchar en el minuto 55.

Respuesta del arzobispado

Este lunes el arzobispado matizaba las palabras del Cardenal. Aseguran que Cañizares lo que quiso expresar es que el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus se realice sin producir dilemas éticos por la utilización de investigaciones basadas en células fetales como estaría haciendo en algunas líneas de investigación. Afirmación que basan en un reciente artículo publicado en la revista Science sobre las distintas lineas de investigación abiertas.

El arzobispo entiende que es importante que se haga llegar una adecuada información a los potenciales usuarios de las vacunas para que así puedan actuar de acuerdo a su conciencia, aunque siempre teniendo en cuenta "las dificultades éticas que presenta el uso de vacunas que han sido elaboradas utilizando líneas celulares procedentes de abortos humanos provocados".

El cantante llegó a asegurar en su cuenta de Twitter que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

"Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates", aseguraba Bosé en su cuenta de Twitter.