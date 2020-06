Se cumple un año y un día de la constitución del nuevo Ayuntamiento de Jaén. Por ello el alcalde de la capital Julio Millán y la teniente de alcalde María Cantos han comparecido ante los medios para valorar este primer tramo de gobierno municipal de PSOE y CS que ha servido para "recuperar la ilusión y la autoestima", según Millán quién añadía que esta ciudad "adolecía de toma de decisiones y de valentía" a la hora de mejorar Jaén. Criticaba que hubo barrios que el anterior alcalde "no llegó a visitar" o el hecho de que el tranvía se encontrara en "stand-by".

El alcalde ha hablado de "un proceso de transformación que la ciudadanía sabrá valorar". Así se seguirá haciendo en el futuro, asegura, a pesar de la alteración que el coronavirus está provocando en los planes existentes. La covid, insiste, ha servido para demostrar "la capacidad de trabajo y coordinación del equipo de gobierno".

Según Julio Millán, "hemos trabajado decididamente en reconstruir una estructura organizativa en la mayor parte de los las áreas del Ayuntamiento porque el consistorio no podía ser el principal lastre que tuviera la ciudad para seguir creciendo. Necesitábamos un Ayuntamiento que fuese resolutivo, que diera respuesta a las demandas de la gente, que optimizara sus recursos humanos, económicos y que también que sea transparente a la hora de la contratación, a la hora de la concesión de servicios. Esos servicios que se concedieron a perpetuidad y de una forma opaca sin un procedimiento administrativo", en clara referencia a Autobuses Castillo.

Para ello eran necesarias cuestiones como la organización de la plantilla en el ayuntamiento, la mejora en organización de áreas con ejemplos como la contratación o la normalización de las empresas concesionarias. "Partíamos de un personal infravalorado y devaluado, no se encontraban motivados" según Julio Millán, y en ello se está trabajando.

Ponía algunos ejemplos del trabajo realizado en el último año. La limpieza del Parque empresarial, la finalización de Roldán y Marín "por responsabilidad municipal", el impulso del comercio local, el trabajo de la gerencia de Urbanismo con trabajos como el Jaén Plaza que "estaba en riesgo de perderse" o el Conservatorio y la Catedral. Ahí también están los proyectos turísticos, patrimoniales y culturales. La Promoción Económica ha sido otra de las áreas a las que nuevamente se les ha dado al botón de encendido. Mantenimiento urbano se ha potenciado, el área de Deportes realiza numerosas acciones, el trabajo en seguridad con novedades como la policía de barrio y los esfuerzos de la concejalía de Hacienda que lucha con las dificultades económicas de uno de los consistorios más endeudados de España.

¿Romper el acuerdo?

La teniente de alcalde, María Cantos, se refería al acuerdo de gobierno desarrollado hace un año entre su partido, Ciudadanos, y el PSOE. La pasada semana se desarrollaba una Comisión de Seguimiento para analizar punto por punto los acuerdos alcanzados. Aseguraba que "ese acuerdo no es a corto plazo" y que se tiene que evaluar poco a poco. Ya se han puesto los cimientos de diversas cuestiones claves para Cs como la participación ciudadana y ahora, según María Cantos, existe "un Ayuntamiento abierto para el ciudadano". El consistorio, decía, "está volviendo a tomar las riendas de las grandes carencias" que existían con el PP y se trabaja en traer empresas, empleo o agilizar la seguridad en los barrios. Son peticiones directas de los vecinos y vecinas realizadas antes y después de las elecciones municipales. Descarta que se vaya a romper el acuerdo entre Cs y el PSOE.

"Un convenio no deja de ser un acuerdo entre partes, y si las dos partes cumplen no hay ningún motivo justificado para romperlo. Así que, por nuestra parte, no estamos en la voluntad de romperlo, y yo pienso que por parte de ellos tampoco, porque nuestro objetivo es Jaén. Mientras Jaén siga funcionando y mientras Jaén siga percibiendo que estamos trabajando con voluntad y con ganas ahí seguiremos. Al pie del cañón", ha dicho Cantos.

El alcalde también anunciaba dos cuestiones. Por un lado, que pedirá al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno aprovechar su visita en julio a Jaén para inaugurar el Monumento de homenaje a los héroes de la lucha contra el coronavirus y poder firmar ya de una vez el convenio del Tranvía para su puesta en marcha. El otro anuncio que realizaba Julio Millán es que el próximo jueves habrá reunión con el Consejero de Hacienda para abordar posibles soluciones económicas para el Ayuntamiento de Jaén.