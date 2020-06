"El Govern ha de donar continuïtat i anar més enllà de la foto amb l'oposició"

Podeu recuperar la tertúlia amb l'oposició reusenca íntegrament en format àudio i també un extens fragment en format videoconferència.

Tot just un any després de constituir-se el nou govern de la ciutat de Reus, repassem l'actualitat municipal amb Andreu Martín, portaveu del PSC, Marta Llorens, portaveu grup municipal de la CUP, i Débora García, portaveu de Ciutadans. Tota l'oposició en bloc espera que la imatge d'unitat que van donar amb el govern de Junts per Reus, ERC i Ara Reus per donar resposta a la crisi social, econòmica i sanitària tingui continuïtat, que vagi més enllà de la foto al saló de plens el dia de la presentació del Pla de Reactivació Econòmica i Social per combatre els efectes de la COVID-19 a la ciutat.



Martín reconeix que els diferencien moltes coses amb l'executiu municipal però que "el benefici general, el de la ciutadania, va per davant". En la mateixa línia s'expressa la portaveu cupaire, Marta Llorens, qui assumeix la corresponsabilitat política en una situació complicada com l'actual, afirmant però que "no venim a fer la feina del govern". Ciutadans també defensa el seu posicionament al costat del Govern de Pellicer perquè "vam sentir-nos escoltats", una situació que esperen que se segueixi produint.



Totes tres formacions apunten, amb major o menor incidència, a la necessitat de modificar els pressupostos per adaptar-los a la situació actual.



Situació d'inseguretat als barris



Els tres partits de l'oposició asseguren que el Govern no està actuant com cal davant la creixent sensació d'inseguretat en algunes zones de la ciutat. "No pot ser que els veïns no vegin ni a l'alcalde ni als regidors. I el que és pitjor, no pot ser que no es reconegui el problema", afirma el socialista Andreu Martín, que reclama major presència policial amb caire conciliador més que repressiu. En la mateixa línia, García de Ciutadans afirma que "no es pot negar l'evidència" i que s'ha d'actuar "urgentment" a zones com Mas Pellicer o la Sardana. Reclama una major coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.



Llorens, per la seva banda, aposta per dotar aquestes zones d'equipaments, que els regenerin i permetin teixir complicitats entre els veïns de la zona. Apunta que igual que s'ha redactat un Pla de Reactivació, també s'haurien de tenir debats profunds entre totes les formacions sobre com afrontar els problemes "evidents" que existeixen a diferents barris de la ciutat.



Sant Pere confinat



Socialistes i cupaires coincideixen en el posicionament que "la festa, o és popular, o no és festa", amb relació al programa de Sant Pere presentat per la regidoria de Cultura, que s'ha hagut d'adaptar a la situació sanitària actual. Martín afirma que "la gent vol festa i, per tant, el govern haurà de facilitar-la a la ciutadania quan les condicions ho permetin". Llorens, per la seva banda, afirma que té la "sensació" que no s'ha donat "l'opció a les entitats de proposar, dins els paràmetres de seguretat, alternatives per mantenir el caliu de la festa major". Ciutadans, per la seva banda, manté un posicionament més prudent, en la línia del proposat per l'executiu de Pellicer.