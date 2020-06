"Veo difícil que el Sporting esté menos de diez años en Segunda"

Ha vuelto la liga y Antón Meana trata de disfrutar de este nuevo fútbol. Incluso con el Sporting cuyo partido le dejó "un sabor de boca agradable. No tenía buen recuerdo del equipo previo al paron por la pandemia y por momentos me pareció mejor que lo que tenía antes. Tenía serias dudas de que llegaran bien futbolísticamente y mentalmente y el Depor está jugando bien en Riazor, tiene un buen entrenador... A mi el otro día me gustó un rato la primera parte el Sporting. Al ginal tuvo ocasiones para ganar el partido y dentro de que me parece que es un Sporting que no da para más, me esperaba un partido peor y, por tanto, me fui el domingo a la cama mas o menos contento".

En lo que no cambia nuestro compañero de la SER es en el objetivo. "Pienso que es ciencia ficción creer que el Sporting pueda aspirar a algo más que no se quedar tranquilo en la tabla. El Sporting tiene un equipo para salvarse y juega para salvarse. El Dépor es muy parecido y el punto es bueno visto donde esta el Sporting y visto e partido de Riazor", explica.

Ahondado más en la cuestión deja una reflexión sobre Djukic. "Se nos olvida que Djukic vino porque el Sporting iba camino de Segunda B. El Sporting está jugando para salvarse y aunque venga diciendo que que ojalá subiera no puede ser que los sportinguistas critiquemos el proyecto de Torrecilla, critiquemos lo mal que juega el equipo, hubiera una campaña injusta contra José Alberto y ahora nos llevemos las manos a la cabeza proque el Sporting esté peleando con el Dépor por no bajar. No se pueden defender ambas posturas. Para mi el Sporting es una ruina, esta muy cerca de bajar a Segunda B y por tanto cualquier punto que consiga para acercarse al objetivo de la permanencia yo lo celebro con alegría".

Tampo cree Antón que hubiera mucha posibilidad de hacer cambios en el encuentro ante los gallegos."Te das la vuelta al banquillo y tampoco hay nada. Me desespera que la última pelota del partido la tenga Carmona porque sabes que hay un 85% de posibilidades de que no sea gol. Es muy triste el equipo que tiene el Sporting y desepera pero no podemos argumentra esto y luego pensar que si ganamos en Alcorcón y se gana el derbi a Primera. Pirmero porque pienso que no va a subir y segundo porque si lo hiciera sería para arrastrarse por Primera porque no tiene base para abssolutamente nada. Ahora mismo prefiero ser pragmático. Que juegue lo mejor que pueda dentro de lo mal que lo hace, sume el mayor número de puntos, se salve y empiece a pensar en un proyecto a medio largo plazo para volver algun día a Primera División".

Inevitablemente en la semana del décimo segundo aniversario del ascenso de Preciado era imposible no recordar aquellos tiempos. "Yo veo difícil que el Sporting este menos de diez años en Segunda. Para que eso no ocurra y cambie la dinámica hay que hacer cosas y no podemos conformarnos con vivir del pasado. Para subir hay que exigirle mejor equipo y considero más importante casi que se tratabaje bien en los despachos despachos y se haga un equipo ilusionante a meido plazo, que el pensar a ver si ganamos dos partidos y nos metemos en play off. Miro más al Sporting del futuro que al de ahora mismo".

En otro orden de cosas, Antón ya piensa en el derbi asturiano. "Dentro de este fútbol nuevo, es un apena que no se llene el Molinón pero ya vimos el sevillano, el valenciano y también es bueno que tenga cierta repercusión mediática a nivel nacional el asturiano. Quiero ver si Djukic consigue que el equipo parezca un equipo en el partido más importante de la temporada. El Sporting tiene una aportunidad de intentar darle color al derbi y se hable de un encuentro tan bonito como es un Sporting-Oviedo".