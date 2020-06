A Coruña vivirá San Juan sin hogueras en lugares públicos

Ya conocemos algo más de lo que se podrá y no podrá hacer la noche de San Juan, el próximo martes. El Concello da Coruña emitirá un bando en los próximos días, pero ya podemos adelantar algo. A la prohibición del acceso a las playas en todo el entorno urbano, se suma la prohibición de hacer hogueras en cualquier espacio público y no podrá haber música en directo. Este año no habrá cortes de tráfico en las vías urbanas para no favorecer las aglomeraciones.

Las playas se cerrarán desde las nueve de la noche del día 23. Se permitirán, no obstante, las sardiñadas y churrascadas en espacios públicos con autorización previa, tanto por parte de los locales, como por personas particulares. El horario permitido es entre la una y las cuatro de la tarde, y entre las ocho y las doce de la noche del día 23.

Las solicitudes deberán realizarse por lo menos 24 horas antes. Las medidas decretadas por la Xunta, tras levantar el estado de alarma, siguen vigentes en San Juan y su cumplimiento será controlado por la Policía Local. El aforo en los locales se limita al 75% en el interior y en un 80% en las terrazas.

También estarán permitidas las hogueras en fincas privadas, aunque será necesario solicitar una autorización en el 112, según fuentes municipales.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado a la responsabilidad. Se ha reunido con representantes de vecinos y hosteleros para comunicarles las medidas de cara a la noche de San Juan. Además de insistir en la necesidad de asumir que este año la celebración será diferente, apeló a la responsabilidad individual y colectiva para evitar conductas que pongan en riesgo la salud del vecindario.