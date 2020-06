La persiana no volverá a subir en algunas sucursales del Sabadell-CAM en la Región de Murcia tras el COVID

Sólo en la ciudad de Murcia, la lista de sucursales cerradas en este momento es muy amplia. La mayoría, curiosamente, son las de zonas alejadas del casco histórco: ¿Reabrirán? Es una incógnita pero todo apunta a que algunas quedarán cerradas para siempre, según fuentes del banco, porque "su cierre ya estaba previsto y el banco lo había avisado".

La información está extraida del buscador google que las marca como "cerradas temporalmente".

C Mayor (Los Dolores), 24 Cerrado temporalmente

Alameda de Colón, 21 Abierto pero con el servicio por ventanilla cerrado

Av. de la Fama, 6 Cerrado temporalmente

Pz, Plaza Ing. de la Cierva, S/N Cerrado temporalmente

Salzillo, 7. Abierta pero con el servicio de ventanilla cerrado

Av. Infante Juan Manuel, 4 Cerrado temporalmente

Av. de los Pinos, 13 Cerrado temporalmente

Calle Torre de Romo, 33 Cerrado temporalmente

Av. Infante Don Juan Manuel, 4 Cerrado temporalmente

Cm, Camino Albadel, 1 Cerrado temporalmente

Av Marqués de los Vélez, 44 Cerrado temporalmente

"Están pensando en quitar hasta el cajero", "ya no podremos mirar la libreta", "llegué y me la encontré cerrada de un día para otro". Son frases de vecinos en distintos puntos de la Región que se han encontrado "de golpe" el cierre de oficinas del Sabadell-CAM. Los trabajadores viven la situación "entre la indignación y la preocupación".

No es una noticia desconocida en el fondo, pero sí en la forma. El consejero delegado de la entidad, Jaume Guardiola, lo dijo en la rueda de prensa en octubre de 2019: la entidad tenía previsto cerrar alrededor de 200 oficinas en España este año.

Sin embargo, en la presentación de resultados del primer trimestre anunció, por sorpresa para todos, que iba a "acelerar el cierre de oficinas", impulsando la gestión digital "tras lo aprendido durante la crisis del Covid". Dice que el teletrabajo funciona bien y el banco "no ha variado" su plan de reducción de oficinas sino que "lo ha acelerado debido a las circunstancias".

A principios de junio la entidad tenía cerradas unas 370 sucursales de las 1.847 que completan su red en España. El cierre previsto afectaría al 12% de ellas y según fuentes del banco, "aprovechando la situación derivada por el brote de coronavirus", unas 200 oficinas que se cerraron por el estado de alarma no volverán a abrir.

No supondrá, han dicho, un recorte de empleo ni de servicios pero el cierre de oficinas no ha gustado entre trabajadores y usuarios.

Por un lado, los trabajadores están "nerviosos" y esperando instrucciones: "no sabemos qué va a pasar", dicen, porque los movimientos de la empresa "son erráticos": desde principio de año se estaban creando numerosas empresas externas donde se estaban trasladando servicios con personal ajeno. Ahora "las están quitando" y recolocando ahí a los trabajadores de las oficinas cerrados. ¿Habrá sitio para todos si son muchas las oficinas que cierran?. Nadie responde a esta pregunta desde la empresa.

Entre los usuarios, sobre todo los mayores, cunde el desánimo.

Además del cierre masivo en la ciudad de Murcia hay cierres "temporales" -así están anunciados- que son muy preocupantes. En los alcázares, cierra la sucursal "de toda la vida". La que estaba en el centro y había sido remodelada en varias ocasiones tras las inundaciones. La que usaban muchas personas mayores vecinos de los alcázares.

Es una sucursal que ha ido languideciendo en el tiempo y en la que ya solo quedaban dos trabajadores. Ahora, según nos cuentan los vecinos "han dejado abierta la que está en la zona donde hay más turistas". LA misma situación se repite en muchos puntos de la región. En Cartagena, por ejemplo, hay tres cierres.

En el barrio cartagenero de Santa Lucía se han encontrado con el cierre de la única oficina bancaria que da servicio en la diputación. La sucursal cerró con el estado de alarma y "sin previo aviso" no volverá a abrir.

Leandro Sánchez, Presidente de la federacion de asociaciones de vecinos de cartagena, dice que "no se ha tenido en cuenta a los vecinos". De los 7000 de la zona, más de 4000 son mayores de sesenta años y no están familiarizados con las nuevas tecnologías. A partir de ahora, para hacer sus gestiones en ventanilla o cajero tendrán que desplazarse a la zona de Alfonso XIII. No está lejos, pero no les gusta.