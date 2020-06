El agente de Borja Valle estalla ante el ostracismo del berciano

El agente de Borja Valle, Rodrigo Fernández Lovelle estalló este miércoles en sus redes sociales ante la falta de minutos del berciano en liga. Un lío más en la casa Dépor. Entiende el representante que los motivos que llevan a Fernando Vázquez a no dar minutos al jugador vienen de órdenes de la nueva dirección deportiva y no están basados en méritos. Todo se remonta, entienden desde el entorno del futbolista, a rencores pasados y a vínculos de amistad que podría tener tanto Valle como el propio Lovelle con el ex director deportivo Carmelo del Pozo. Esta es la información que contamos en Carrusel Deportivo Coruña este miércoles, y que provocó la inmediata réplica del agente y también el mensaje del propio Borja Valle.

“Nosotros podemos mirar siempre a la cara, otros agachan la cabeza”, aseguró el representante ourensano en su cuenta personal de Instagram. “En enero te dije que nos fuésemos, tenias ofertas muy buenas y te conté el motivo por el que no ibas a jugar más, lo tenía clarísimo”, denuncia el representante. Borja Valle contaba con una oferta para jugar en el Zaragoza que el jugador no valoró. “Dijiste que nunca abandonarías a Deportivo en un mal momento, nunca saldrías por la puerta de atrás!”, añade Lovelle.

“Eres un gran profesional y aunque quieran hacerte daño, nunca podrán hacerlo gente ruin!!!!", en una clara alusión a la dirección deportiva blanquiazul y a Richard Barral. "Una amistad es un tesoro y vale lo que nos enseñaron desde pequeños, fidelidad y morir por tu gente! Llevas doce partidos sin jugar ni un minuto, y aún así́ siempre sonríes y ves el lado positivo de las cosas! Aunque quieran manchar tu imagen, nunca podrán quitar de tu corazón al Depor, su afición y su ciudad”, confiesa Rodrigo Fernández Lovelle en un mensaje dirigido hacia Borja Valle.

Valle también se manifiesta

Durante la retransmisión del Oviedo Deportivo, la información contada por Radio Coruña apuntaba a que la gran amistad que Valle y su agente mantienen con Carmelo del Pozo es para el entorno del jugador uno de los motivos de los pocos minutos con los que cuenta, el futbolista se lanzaba en sus redes sociales con este mensaje claro: “Si es por ser persona y amigo, se que moriré bien rodeado!!"

Poco más tarde, Borja Valle también contestó directamente a Rodrigo Fernández Lovelle, al que agradecía su apoyo como agente y como amigo. “Gracias a ti por estar siempre ahí!!! Las 4 H marcadas a fuego!! Con errores y aciertos, importante ser fiel y que los valores estén por delante de todo!! Gracias eternamente”, respondía Borja Valle.

Sin minutos desde enero

Borja Valle jugó ante el Numancia en Soria su último, hasta el momento, partido con el Deportivo. Desde el cinco de enero, dónde jugó 85 minutos en los Pajaritos en el primer partido de Fenrnado Vázquez como entrenador, el berciano no ha vuelto a participar. Son doce duelos en los que ha sido suplente o, en la mayoría de los casos, no ha sido convocado.