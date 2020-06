Levantan el secreto de sumario del asesinato de Mimi

La Guardia Civil sostiene la autoría de Sergio S.M. en el asesinato de Miriam Vallejo, Mimi, hace más de un año en el camino entre las localidades de Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Meco (Madrid). A punto de concluir la instrucción de un crimen con demasiadas incógnitas, el juzgado de instrucción nº 5 de Alcalá de Henares levantó el pasado 12 de junio el secreto de las actuaciones. Entre ellas, figura un informe del Instituto Armado con 11 conclusiones que arrojan algo de luz sobre lo que pudo haberle ocurrido a la joven de 25 años cuando, aquella noche, salió a pasear a los perros, tanto suyos como de su amiga y compañera de piso, Celia. Recibió 84 puñaladas.

Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil refuerza la hipótesis de que el único sospechoso, entonces novio de su amiga y convivente en la misma casa en aquel momento, es el supuesto autor del asesinato. Sin embargo, meses después de ser detenido y enviado a prisión preventiva, fue puesto en libertad a finales del pasado año en una decisión ratificada en marzo de 2020 por la Audiencia Provincial de Madrid. El sospechoso ha defendido en todo momento su inocencia. La defensa solicitará el sobresemiento y pedirá la nulidad de la causa al considerar que pudo haber irregularidades en el levantamiento del cadáver al no estar el forense, así como en la toma del ADN de su cliente al no estar presente su abogado. Un aspecto que, ahora, puede resultar clave.

Entre las pruebas que señalan a Sergio, se encuentra la inactividad en la consola de videojuegos que, en ese momento, tenía conectada a Internet. Aunque en un primer momento dijo que se encontraba en casa jugando, el análisis del dispositivo permitió averiguar que durante el tiempo en el que se cometió el crimen, el aparato no estaba funcionando. Los agentes confirman, también, que el móvil del sospechoso no tenía trafico de llamadas durante las horas en las que se habría producido el crimen de la chica, hacia las 20:45 horas del 16 de enero de 2019.

Sobre otra prueba, la del ADN en la etiqueta trasera de la sudadera que llevaba Mimi, dice el informe no pudo ser transferido días antes en la lavadora, como sostiene el sospechoso. El informe explica que el detergente hubiera borrado el perfil genético y que, de producirse tal transferencia, se hubiera encontrado ADN en otros puntos de la prenda y no solo en la etiqueta trasera. Ese ADN coincidiría con el hecho de que Miriam fuese atacada por detrás.

Miriam ni descuidaba sus relaciones ni se ponía en riesgo

El informe de la Guardia Civil conocido ahora, un año y medio después del crimen, revela que Miriam "no era descuidada en sus relaciones" ni se ponía en riesgo en las redes sociales, apuntando que no dejaba su teléfono a nadie. "No hay ni una sola prueba de que hubiera quedado" con otras personas, sostiene el informe del Instituto Armado, que apunta también que Mimi tenía miedo a alejarse de casa y que podría haber salido esa tarde acompañada de Sergio para pasear a sus perros, que según los testigos no les escucharon ladrar.

En el documento, los agentes señalan que aunque no hay indicios de enfrentamiento en el móvil de la víctima entre ella y su presunto agresor, no se descarta que se pudieran haber producido al margen de que quedara constancia en sus teléfonos. El informe recoge la hipótesis de que Miriam pudiera contarle a su amiga que Sergio le había sido infiel. En el relato de la Guardia Civil, los agentes señalan que el sospechoso, al personarse en el lugar del crimen, preguntó a los testigos que la escucharon agonizar si había dicho algo antes de morir. También apuntan que los testigos afirmaron que Sergio "intentó convencer" de que el cuerpo se pudo haber trasladado desde otra zona para despistar sobre dónde de se había producido el crimen.

Este levantamiento del secreto de sumario es un paso previo hacia la apertura de juicio oral. El magistrado concluirá la instrucción para dar dar traslado a las partes y pedirles que formulen sus respectivos escritos de acusación y de defensa. Tras ello y si, como es previsible, se solicita la apertura de juicio oral, se señalará la fecha.

Una joven querida, sin enemigos

El asesinato de Miriam Vallejo fue un mazazo para todos los que la conocían. Alegre, amante de los animales, era voluntaria de Protección Civil en el municipio madrileño de Villalbilla. Su intención era labrarse un futuro opositando para los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los que la familia ha pedido, públicamente, que se esfuercen en identificar a los autores y llevarlos ante la Justicia. En julio de 2019, durante una concentración de amigos y familiares en la localidad de Alovera, la tía de la joven leyó un emocionante comunicado recordando la personalidad de Mimi.