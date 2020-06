Irán a tribunales si se autoriza la permuta para una granja porcina en Espinosa de Villagonzalo

Ecologistas en Acción de Palencia acudirá a los tribunales si se autoriza la permuta del Monte de Utilidad Pública de Espinosa de Villagonzalo. La vulneración de varias leyes tendría que llevar al Servicio Territorial de Medio Ambiente a no permitir la privatización de un bien público como es el Monte “Fuente María”, según la organización ecologista. La permuta que permitirá la venta de una parte importante del monte catalogado Fuente María para fines industriales contravendrá de manera clara la ley estatal(Ley 43/2003) y autonómica(Ley 3/2009)de Montes, ya que según se recoge en ambas leyes los montes catalogados son bienes demaniales que integran el dominio público forestal y deben tener por objeto garantizar la conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes y su gestión debe encaminarse a la reorientación de la conservación, mejora y aprovechamiento de los espacios forestales, según expresa en un comunicado Ecologistas en Acción. La permuta sería para permitir una macrogranja porcina.

“Sin duda, el objeto de la permuta queda anulado al no cumplir ninguno de los preceptos que marca la ley. Según los datos aportados por la propia Junta de Castilla y León la permuta afectará al 13,61% de la superficie total, una parte más que significativa, del monte catalogado. Además el nuevo perímetro contará con muchos más mojones que supondrá una peor definición y dejará una peor situación final para poder gestionar el monte. Sin duda, todo esto pone de manifiesto que se está incumpliendo la Ley de Montes por lo que autorizar la permuta incurrirá en una ilegalidad manifiesta”, afirman los ecologistas en el comunicado.

La asociación ecologista considera que también se vulnera la normativa de permuta recogida en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas ya que los bienes y derechos del Patrimonio del Estado serán permutados por razones que no quedan debidamente justificadas y perjudicarán el interés público ya que el destino futuro de los terrenos (uso industrial) no puede servir de justificación para alterar la naturaleza demanial del monte, aun cuando se justifique que se gana terreno forestal.

De autorizar esta permuta se estará infringiendo también la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León ya que desde la administración autonómica se estará promoviendo una actuación que incidirá negativamente en el aprovechamiento sostenible de los recursos y no quedará garantizada la conservación del Patrimonio Natural de la comunidad autónoma.

Por tanto, a juicio de Ecologistas en Acción, la propuesta realizada por el ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo no cumple ninguno de los preceptos exigibles para este tipo de zonas naturales de interés especial ya que no se va a realizar un aprovechamiento sostenible ni se va a conservar ni mejorar el patrimonio natural. El informe de la Sección Forestal no menciona que el monte en su totalidad está calificado como ASVE (área de singular valor ecológico) por lo que debe garantizarse su conservación como un objetivo prioritario evitando usos o actividades que generen transformaciones en el medio natural o amenacen estos valores.