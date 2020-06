La dimisión del consejero comarcal del PP en Tarazona tendrá que esperar

Suspendido el consejo comarcal de Tarazona y el Moncayo (Zaragoza) en el que estaba previsto pedir la dimisión del consejero popular Eloy Valero que había solicitado el PSOE en base a sus graves descalificaciones a políticos de la esfera nacional publicados en sus redes sociales, especialmente de Podemos, como ‘cucaracha motorizada’ o ‘lagartija sin cola’, además de palabras para las mujeres como ‘guarras’ o ‘sobaqueras de coño peludo’.



No se llegó a celebrar ayer, jueves, por el exceder el aforo permitido, aunque estaba previsto que saliera adelante la moción socialista al contar con los votos a favor del PSOE, Tarazona Plural y el único voto del consejero de Ciudadanos.

El asunto salpica también al PP aragonés. Se pide a su presidente, Luis María Beamonte, mayor contundencia. Lo hacen desde el PSOE regional y el comarcal. Jesús Fernández, portavoz y alcalde de Novallas, exige que tome medidas, “no vale con pedir perdón, le pedimos que rece un padrenuestro y dos avemarías y ya vale, el presidente del PP tiene una responsabilidad que tiene que tomar, y no vale con excusas”.

Plaza del Ayuntamiento de Tarazona, con efectivos de la Guardia Civil, antes de comenzar el pleno comarcal / Eva Sánchez

Por su parte, Pablo Echenique, constante foco de sus graves descalificaciones, elude entrar en las “provocaciones” de Eloy Valero. En declaraciones a TVE, en Los Desayunos, el portavoz parlamentario de Podemos, considera que "se califican por sí mismas”, afirma. Asegura que tiene que ver con el nerviosismo “de la derecha y la extrema derecha” por los tres años de Gobierno de coalición que quedan por delante.

Exceso de aforo

La sesión se había convocado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tarazona por contar con un mayor aforo que la sede comarcal. Una hora antes, se concentraban ya en la plaza medios de comunicación y una veintena de personas con la intención de asistir como público al consejo. A la hora prevista, se les informó de que el aforo permitido en la sala estaba completo, lo que generó malestar por parte de los presentes.

En el salón, el presidente de la comarca, Alberto Val, convocó de forma urgente junta de portavoces. En ella, por unanimidad, se decidió suspender esta sesión que hubiese sido invalidada por no permitir la asistencia de medios y vecinos en una sesión a priori pública.

No se pudo por tanto votar la moción socialista que pedía la reprobación de Valero, además de su dimisión y la condena expresa de las graves declaraciones realizadas en diferentes redes sociales.

Por parte del PP, no se quiso desvelar el sentido de su voto, que todo parece indicar que se decantaba hacia la abstención. Aun así, el presidente de la institución, Alberto Val, condenó las declaraciones del consejero: “Desde el PP está claro que condenamos lo que ha pasado, las declaraciones que ha habido, vamos a ver lo que hacemos en la próxima sesión, han sido unas declaraciones desafortunadas”. Estaba previsto que Valero, en la sesión, “pidiese perdón”, añadía Val.

De todas maneras, de haberse realizado la votación, hubiese salido adelante la moción socialista, ya que contaba con los votos a favor del PSOE, Tarazona Plural y Ciudadanos.

El único consejero naranja y vicepresidente de la institución, Arturo Villalba, confirmaba el sentido de su voto, el de "reprobar al consejero y votar a favor de la moción". Y añadía: "No podemos hacer otra cosa, hay líneas rojas que no se deben pasar y no vamos a hacerlo, desde Ciudadanos vamos a hacer una política útil, no es normal lo que ha pasado”.

Añadía que esta postura no tenía por qué generar tensión en el pacto de gobierno entre PP y ciudadanos que rige en la comarca.

Ahora habrá que esperar a la próxima semana a que se convoque de nuevo el pleno comarcal que, esta vez, podría ser telemático.