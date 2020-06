Álvarez Cascos: "las cuentas de Foro están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna salvedad"

Francisco Álvarez Cascos prefiere no entrar a valorar las implicaciones jurídicas que puede tener la querella criminal que contra él, ha presentado la dirección de Foro Asturias (partido que él fundó y con el que en 2011 se convirtió en presidente del Principado) que le acusa de supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Foro basa su denuncia en una auditoría interna que detectó gastos personales que Álvarez Cascos cargaba a las cuentas de su formación: desde los arreglos del coche de su pareja hasta los zapatos y los videojuegos de los niños. Sin embargo, en declaraciones a Radio Asturias, Álvarez Cascos asegura que la única información respecto a la querella que tiene es la que ha visto a través de los medios de comunicación. Apunta además a que “el 90 por ciento de las personas que sostienen esa acusación son compañeros míos desde el año 2011; han estado sentados a mi lado y conocen todos los detalles desde 2011 y saben además, que las cuentas de Foro están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna salvedad”. A su juicio esto demuestra “lo que se esconde detrás de esta acción” que a su entender no es otra cosa que la intención de convertir a Foro en “un felpudo del PSOE” para “aprobar la oficialidad con el voto de uno de los diputados que ya ha anunciado que va a aprobar la oficialidad del bable, en contra del programa de Foro para las elecciones de mayo”

Por otro lado, Álvarez Cascos no considera válida su expulsión del partido que él mismo puso en marcha y que ayer le fue notificada. A su juicio, esta decisión, adoptada por la comisión directiva ahora en manos de Carmen Moriyón no es válida porque, recuerda, este órgano fue impugnado en su momento por el sector afín a él y de momento, la justicia no se ha pronunciado. No es legítima, señala porque “no es válido ninguno de los acuerdos que ha tomado la comisión directiva desde el 2 de diciembre; desde que expulsaron de la comisión a Dani Armas, a Jorge Fernández y a José Manuel Fernández Lavandera. No es legítima desde que hicieron los nombramientos para sustituir a estos compañeros, no es legítima desde que cesaron a Pedro Leal y le abrieron un expediente de expulsión y por tanto, todos los acuerdos que se han ido adoptando, incluido este del que no tengo más conocimiento que de los periódicos, pues son acuerdos nulos de pleno derecho”.

FORO VE INDICIOS DE IRREGULARIDADES

Desde el lado de los querellantes, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha desgranado las razones por las que se ha decidido presentar la querella criminal contra Francisco Álvarez Cascos. Pumares apunta a que tras revisar las cuentas y la documentación del partido se han encontrado indicios razonables sobre presuntas irregularidades, y apela a la importancia de que un partido que pretende ser ejemplar haya decidido ponerlo en conocimiento de la justicia. El secretario general de Foro asegura que más allá del asunto judicial y sin menoscabar la presunción de inocencia “desde el punto de vista moral, político, ético y estético los actos cometidos por Francisco Álvarez-Cascos no tienen justificación posible”

Y es que Foro estima un perjuicio económico de entorno al millón y medio de euros; una cifra no definitiva dado que la auditoría aún no ha finalizado. Pero por ejemplo, desde el partido se apuntan algunas cifras, como los 450.000 euros de sueldo que habría percibido Francisco Álvarez Cascos entre los años 2012 y 2014; también la polémica sede que el partido tenía en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana y por la que se pagaron 174.000 euros.