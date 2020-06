Valcárcel defiende su inocencia y la acusación pedirá prisión incondicional

El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en el caso denominado 'Desaladora 2', ha anunciado que va a pedir el próximo lunes la prisión incondicional y sin fianza para el expresidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, que figura como investigado en este procedimiento.

"Sobre todo, me baso en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la manipulación del Gobierno regional que presidió Valcárcel con el Grupo ACS Cobra que construyó la desaladora", ha indicado el letrado.

A la salida del juzgado, tras más de cuatro horas de declaración, De Ramón ha indicado que Valcárcel se ha presentado como "víctima" y le ha "echado la culpa a la comisión de secretarios del Consejo de Gobierno" respecto a esta causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de la desaladora de Escombreras.

"Valcárcel ha dicho que Florentino Pérez le dijo que era a coste cero", según De Ramón, quien reprocha al ex presidente murciano que "lo que se le ha olvidado mencionar es que nos cuesta 70.000 euros diarios a los murcianos, es decir, 22 millones de euros que se pagan al año por el agua en subvenciones".

En concreto, lamenta que Valcárcel ha dicho que pagar esos 22 millones de euros al año supone "un coste insignificante para la Comunidad Autónoma". Asimismo, el expresidente ha defendido su inocencia diciendo que "no sabía nada y que no le informaron los servicios jurídicos ni el interventor general".

"Valcárcel ha dicho que se dio cuenta en el año 2008 y en el 2010", según De Ramón. A preguntas del fiscal por videoconferencia, el ex presidente autonómico ha manifestado que, de los 26 ayuntamientos que firmaron el convenio, solo tres recibían el agua, es decir, Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.

En este sentido, ha lamentado que "no saben por qué estos ayuntamientos dejaron de pagar". Ante el "fracaso" de la construcción, la infraestructura se ha dirigido a vender el agua a los agricultores, con un coste para los murcianos de "22 millones de euros; eso gracias a la gestión de Valcárcel", ha aseverado.

Al parecer, el expresidente "no sabía nada y nunca se reunió con nadie en el palacio de San Esteban, aunque hay correos que manifiestan que sí lo hizo", explica.

Valcárcel ha derivado la responsabilidad al entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que a su vez ejercía las funciones de presidente del Ente Público del Agua (EPA), según el letrado. Mientras tanto, el ex presidente ha justificado que él "no tenía ningún conocimiento de nada y no se entrevistó con ningún abogado ni nada".

Al ser preguntado por si se había celebrado algún consejo de administración del EPA en el palacio de San Esteban, Valcárcel ha respondido durate su declaración ante el juez que no se llevó a cabo este encuentro, "aunque hay correos que indican lo contrario, lo que supone una contradicción".

"ESTOY TRANQUILO Y CONTENTO"

Por su parte, Valcárcel ha dicho a su salida de la Ciudad de la Justicia que ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho y ha cumpliendo con su obligación.

"Espero haber demostrado mi inocencia", ha corroborado Valcárcel, quien ha asegurado salir "tranquilo y contento" aunque no puede hablar de lo que se ha dicho en la sala "porque no es lo normal hacerlo".