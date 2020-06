Emilio Ivars (PSOE) deja su acta de diputado

El diputado socialista Emilio Ivars ha pasado en meses de ser un miembro destacado y activo en la ordenación del trabajo interno del grupo parlamentario socialista a, prácticamente, quedar relegado a un segundo plano.

Aun así, señala, este no es el motivo de su decisión, que achaca a "su situación personal y familiar".

En todo caso, hoy ha anunciado que dejará su acta en cuanto sea posible y señala que está "sobrepasado, cansado y resignado a lo que hay".

Recuerda que ha trabajado "denodadamente en busca de consensos y acuerdos" y que muchas veces lo ha hecho "en un papel secundario" pero "ha merecido muchísimo la pena".

Aun así, señala que la situación le está afectando en su vida personal. Según ha sabido Radio Murcia tomó la decisión hace tiempo aunque se lo comunicó a Diego Conesa hace dos semanas, como dice en el mensaje: "He esperado un tiempo pensando que sería algo temporal pero no. Ya he madurado la decisión", dice, "porque para mí es una necesidad el apartarme de la política actual, cerrar los ojos y abrirlos de nuevo desde otra perspectiva".

Este es el contenido íntegro del mensaje que ha enviado a la militancia:

Hola a todos. Quiero compartir con vosotros la decisión que hace ya unas semanas tomé de renunciar a mi acta de diputado para reincorporarme a mi actividad profesional el próximo 1 de septiembre.

Han pasado ya más de 8 años desde aquel 2012, cuando entré a formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de la mano de Rafa González Tovar. 8 años en los que con muchísima ilusión, con grandes esfuerzos, con renuncias personales y profesionales de por medio me he dedicado por completo a la tarea política, una tarea que en la mayor parte de las ocasiones ha merecido la pena y de la cual estoy altamente satisfecho.

Haber trabajado denodadamente en busca de consensos y acuerdos, muchas veces en un papel secundario, ha merecido muchísimo la pena. Haber trabajado para sumar voluntades, en algunos casos contradictorias, ha merecido muchísimo la pena. Haber trabajado por mantener en la búsqueda de acuerdos esa esencia del espíritu socialista del respeto a las diferencias ha merecido muchísimo la pena.

Pero también os digo que, desde hace un tiempo, vengo apreciando que la tarea que desempeño me sobrepasa y afecta demasiado -en negativo- a mi ámbito personal y familiar. Y os hablo de cuestiones absolutamente subjetivas, de cómo me veo y cómo me siento yo en estos momentos. He perdido completamente mi ilusión por la tarea política, me siento absolutamente inútil en la aportación a la política, he pasado de la proactividad a la reactividad en la acción política, vivo casi resignado a lo que hay y todo ello hace que mi vida personal (mi salud, mi estado de ánimo, mi vida familiar) se resienta.

En una situación política regional actual en la que prima la confrontación frente al acuerdo, donde gana la imposición frente a la negociación, donde el interés individual prevalece sobre el colectivo, donde parece que inevitablemente nos tenemos que etiquetar como míos-tuyos, buenos-malos, conmigo-contra mí... no encuentro ni mi sitio ni mi oportunidad de aportación ni mi crecimiento personal o político. Ni yo estoy aportando nada a la política institucional ni la política institucional me está aportando nada a mí, por lo que teniendo mi vocación docente todavía por desarrollar algunos años más, regresaré el próximo 1 de septiembre a mi actividad profesional, alejándome de la política institucional de primera línea. Ello supone que previamente a esa fecha, en función de las mesas de la Asamblea que pudiéramos tener, presentaré la renuncia a mi acta de diputado en la asamblea regional. Así se lo he comunicado al presidente de la Asamblea Regional con el fin de que lo pueda planificar.

Me comprometí con la ciudadanía de la región hace poco más de un año a defender como su representante en el Parlamento Regional una Región de Murcia Social, una Región de Murcia diversa que respete las diferencias y las ponga en valor, que sume y no excluya, que acuerde y no imponga, que trabaje con inteligencia y no con torpeza política y a defender una Región de Murcia absolutamente feminista. Y en el contexto actual, en mi situación actual, me siento incapaz, sin herramientas ni espacio para hacer ese papel al que me comprometí, por lo que es necesario tomar esta decisión.

He esperado un tiempo pensando que sería algo temporal pero no. Ya he madurado la decisión que comuniqué a mi secretario general hace unas semanas y que hoy comunico públicamente porque para mí es una necesidad el apartarme de la política actual, cerrar los 👀 y abrirlos de nuevo desde otra perspectiva.

Quiero agradecer sinceramente la confianza que muy especialmente Rafa González Tovar depositó en mí para formar parte de su equipo en la dirección del PSOE de la Región de Murcia y del equipo de la IX legislatura en la Asamblea Regional. Agradecer también a Diego Conesa ofrecerme formar parte del equipo de la X legislatura.

Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras del Partido Socialista de la IX legislatura su excepcional aporte a mi vida política y las amistades que hemos forjado en muchos casos. Una etapa en mi vida que nunca, nunca, olvidaré. Así como a los miembros de esta X legislatura su buen quehacer y el crecimiento que hemos compartido en estos meses iniciales.

Quiero agradecer a todos los diputados y diputadas con los que he compartido escaño su capacidad de acuerdo, de respeto mutuo, de entendimiento en las diferencias y su contribución a hacerme mejor político y mejor persona.

Quiero también agradecer a todos los trabajadores del grupo parlamentario, del partido socialista, de la asamblea regional, todos los esfuerzos que han dedicado y dedican, desde ese casi invisible papel que tienen, a que los representantes públicos tengamos a nuestra disposición todos los recursos necesarios.

Finalmente, quiero extender este agradecimiento a los medios de comunicación, especialmente a las y los periodistas que habitualmente siguen las crónicas parlamentarias, ha sido un verdadero placer compartir estos años con todos ellos.

No sé si esto es un adiós definitivo, si es un punto y final, un punto y aparte o un punto y coma. Esté donde esté seguiré trabajando en la defensa de lo público, en la construcción de una región más justa y social y en la erradicación de cualquier discriminación por la razón que sea.

Un abrazo a todos!