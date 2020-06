La UPV prepara un chip fotónico que podría ayudar a detectar células cancerosas

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera el desarrollo de un innovador chip neuromórfico fotónico que ayudará al análisis automatizado de células (citometría) y que podría emplearse, entre otras aplicaciones, para la detección de células cancerosas en su fase más incipiente.

NEoteRIC es el primer proyecto europeo que aplica la fotónica (que trabaja con ondas de luz) programable en aplicaciones biomédicas, una "tecnología disruptiva que promete revolucionar muchos ámbitos, entre ellos, el diagnóstico médico", destaca el director del Photonics Research Lab-iTEAM de la UPV, José Capmany, que coordina la investigación.

Añade que el desarrollo de esta tecnología supondrá un importante avance y ofrecerá posibilidades hasta ahora desconocidas en otra gran multitud de campos, desde la industria hasta las telecomunicaciones o la práctica clínica.

La piedra angular tecnológica de NEoteRIC es el desarrollo y la mejora de un chip similar a una FPGA fotónica (como un microprocesador) de alta velocidad que incorporará componentes totalmente reconfigurables.

NEoteRIC emulará parte de la capa sináptica de nuestro cerebro, que es la que facilita la conexión entre neuronas, con chips neuromórficos fotónicos programables, capaces de procesar imágenes a una velocidad hasta ahora inalcanzable y con un gran precisión, explican desde la UPV.

Estos chips podrán procesar en una imagen hasta 2.000 células por segundo, minimizando los requisitos de almacenamiento masivo sin sacrificar la precisión y la resolución.

También ayudarán al recuento y clasificación de células, según sus características morfológicas, y detectarán la presencia de biomarcadores, mediante la combinación de técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data.

Capmany explica cómo sería la aplicación de los chips: "Iluminando un torrente de células mediante láser, la luz reflejada se recoge y procesa posteriormente en el chip que además se encargaría de analizarlas y, en último término, detectar células cuyas características se alejen de un determinado patrón".

"Un ejemplo puede ser un patrón de células sanas frente a otro de células anómalas, pero el ámbito de aplicaciones va más allá", destaca el director del PRL-iTEAM de la UPV.

En el proyecto, que se inció a principios de año y se extenderá hasta diciembre de 2022, participan también las multinacionales IBM, Teramount y Eulambia Advanced Technologies; el CERTH (Centre for Research & Technology) de Grecia; CEA-LETI (uno de los principales fabricantes de chips fotónicos de silicio en Europa) de Francia; la Ghent University y la University of the Aegean.

Según el informe Neuromorphic Sensing and Computing 2019, elaborado por Yole Development, el mercado de la computación neuromórfica crecerá de forma exponencial los próximos años, y pasará de los 43 millones en 2024 a 2.000 millones en 2029 y 4.700 millones 2034.