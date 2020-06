Comienza la "nueva normalidad" en Jaén

Ya ha comenzado la tan nombrada 'nueva normalidad' en la provincia de Jaén. Llega tras tres meses de confinamiento y se abren muchas barreras, aunque permanecen a la mínima otras cuantas que aún nos acompañarán un tiempo hasta que la vacuna o el tratamiento contra el coronavirus hagan acto de aparición. La Junta de Andalucía ya dictó las 400 medidas preventivas y de restricciones encaminadas a asegurar la salud entre los jiennenses, pero también orientadas a generar nuevamente riqueza en el territorio.

Como son cientos de medidas, sólo aportaremos algunas de las más relevantes como las de bares y restaurantes donde el aforo de interior aumenta al 75% y el 100% en las terrazas. Las discotecas ya cuentan con aforo del 40% en mesas y 75% en terrazas. No está recomendada por parte de la Junta de Andalucía la celebración de fiestas, verbenas o romerías, pero en atracciones de feria se levanta la mano con distintos aforos.

Con la mente puesta en zonas como Úbeda y Baeza, los guías turísticos ya pueden dar cita previa a grupos de un máximo de 30 personas. En centros comerciales se establece el aforo que permita la distancia mínima y en tiendas o comercios aquel que permita distancia mínima de 1’5 metros. Los mercadillos se miden exactamente igual y las actividades al aire libre se pueden hacer con un 75% de participantes y con límite de 250 personas al aire libre.

Los eventos deportivos deberán garantizar las condiciones óptimas y se limita al 65% de aforo al aire libre con un máximo de 1.500 personas, siendo de 800 en pabellones cubiertos. Los velatorios y entierros se abren a 60 personas al aire libre y 30 en espacios cerrados. Las misas, aquel aforo que permita la distancia mínima interpersonal. La cultura también se abre al 65%. Piscinas a un 75% con distancia interpersonal de 1’5 metros o el transporte de viajeros con uso obligatorio de mascarilla y siendo posible incluso ocupar todos los asientos.

El PSOE habla sobre medidas

Sobre las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía para esta nueva normalidad, el secretario general de los socialistas jienenses, Francisco Reyes esgrimía que "el gobierno andaluz debe tomar aquellas medidas que garanticen la seguridad". Por ello, pedía que la Junta no mire hacia otro lado en relación a que algunas decisiones las han dejado en manos de los propios ayuntamientos a la hora de aplicarlas, o no, en sus respectivos municipios. A preguntas de Radio Jaén aseguraba que “no pueden dejar la responsabilidad en manos de los ayuntamientos" criticaba Reyes instando a la Junta a ser valiente y establecerlas desde el gobierno regional.

"Porque ellos ni tienen los recursos humanos ni tienen la información suficiente para adoptar determinados acuerdos. Ya no pueden mirar hacia otro lado. Hay una normativa de piscinas que se aprobó por parte del gobierno de España cuando la competencia estaba allí ¿Van a seguir manteniendo esa normativa? Lo que tienen que hacer es no dejar la más mínima duda porque son el gobierno de Andalucía quienes tienen la información, quien conoce la capacidad de respuesta sanitaria, quiénes conocen los peligros y, por supuesto, quienes saben cómo se tiene que actuar en cada momento", aseguraba Reyes.