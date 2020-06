Las comarcas aragonesas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera retroceden a un equivalente a la fase 2

El Gobierno de Aragón limita desde este lunes los movimientos de los ciudadanos en las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, en la provincia de Huesca, para controlar el brote de coronavirus que se ha detectado en una empresa hortofrutícola de Zaidín, con 14 casos.

Se recomienda no circular a sus habitantes circular fuera de estas tres comarcas salvo causa justificada. El brote está en vías de ser controlado. Según ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, "se detectó con mucha precocidad y se ha actuado con mucha contundencia" y la consejera de Sanidad de Aragón "ha dictado hoy unas medidas que retroceden a tres comarcas a un equilvalente a la Fase 2 y vamos a ver si con esto es suficiente".

El ministro ha incidido en que "está en vías de ser controlado" porque "ha habido una cierta movilidad en personas de esta zona y, por tanto, estamos haciendo un seguimiento especial de este brote". De hecho, mañana, martes, está prevista una reunión bilateral del Ministerio de Sanidad con Aragón.

La medida supone la vuelta a limitaciones, por ejemplo, la reducción al 50% del aforo en el sector de la hostelería, prohibicio de usar las barras de los bares o la ocupación como mucho de un tercio de la capacidad de las piscinas.

Además, "se recomienda" no traspasar los límites de estas tres comarcas, y sólo es una recomendación, porque sin estado de alarma limitar la movilidad es asunto del Ministerio de Sanidad.

Un jarro de agua fría

El regreso a la Fase 2 ha caído como un jarro de agua fría en estas poblaciones, como reconoce el alcalde de Zaidín y presidente de la comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz. "Ahora que la gente se había ya animado y podía salir, bien no sienta pero tenemos que ser sinceros y veíamos que en esta 'normalidad' ya casi todo valía, era un poco excesivo". Tras este rebrote, "a ver si somos capaces de pararlo e intentar volver a la normalidad".

Una vez más es necesario apelar a la responsabilidad personal. "En la empresa solo trabajan 8 horas y hay 16 horas que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos parece, o vamos de fiesta o al cine o cenas con amigos o familia".

Por eso, "tenemos que ser lo suficientemente responsables para saber hasta dónde podemos llegar; no puede que de un plumazo nos carguemos los 3 meses duros que llevamos de esta pandemia". El alcalde de Zaidín lanzaba una reflexión más: "No se nos puede olvidar tan pronto, porque si se nos olvida tan pronto es que algo no hemos aprendido".

Últimos registros

A la espera de conocer los resultados de los 178 PCR's realizados a los trabajadores de la empresa hortofrutícola de Zaidín cerrada por un brote de coronavirus, Salud Pública del Gobierno de Aragón confirma ya 14 casos, 6 más que los 8 que propiciaron el cierre.

Aragón ha detectado 33 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos, 24, son pacientes asintomáticos. De estos nuevos positivos, 25 corresponden a las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera.

Según Salud Pública, 16 están relacionados con casos diagnosticados previamente y 6 entre los trabajadores de la empresa hortofrutícola de Zaidín cerrada el sábado para evitar la expansión del brote.

Desde el pasado viernes, estas tres comarcas acumulan 54 de los 76 nuevos positivos registrados de los que 39 han sido pacientes asintomáticos.