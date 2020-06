Reinauguración sin mucho éxito de las discotecas

Durante la etapa actual de la nueva normalidad, los establecimientos nocturnos no puden superar el 60% del aforo y deben colocar mesas en las pistas de baile. Desde el sector lo consideran un atropello, ya que, tal y como se ha podido comprobar este pasado fin de semana, las pocas salas que abrieron no han visto recompensados sus esfuerzos, ya que pocas personas hicieron cola para entrar.

Gustavo es encargado de sala en la discoteca Rockstar de Bilbao y aseguró en una entrevista que si las medidas de las autoridades no son las adecuadas, el sector no podrá ser rentable: "Toda la plantilla estamos de ERTE, pero eso no te asegura el sueldo".

Desde el sector dicen que poner en marcha un establecimiento nocturno es muy complicado, porque tienen muchos gastos, como los sueldos, la iluminación o el alquiler del local. Por lo que llevar desde marzo cerrados "va a perjudicar y mucho a unas empresas del sector que ya estaban en crisis", argumenta Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

Para tratar de ser rentables, hay personas que no descartan subir el precio de las entradas a los locales. Christian es encargado de sala en la discoteca Mitik de Vitoria: "Nosotros antes teníamos entrada libre, pero ahora sí que estaríamos pensando en poner un precio bajo, aunque sea algo".

A pesar de todo, Gustavo ya da por perdido el verano y no saben cuando podrán reabrir con rentabilidad. Hay quien incluso ha llegado a hablar de septiembre u octubre para abrir, cuando no haya medidas tan restrictivas para el sector.

Héctor Sánchez dijo en una entrevisa a Radio Bilbao: "Si el ocio nocturno tradicional continúa con estas medidas, la gente que quiere pasárselo bien va a buscar otras opciones". Esas alternativas pasan por los botellones que, con la llegada de las vacaciones y del buen tiempo, pueden aflorar, tal y como se ha visto en las últimas semanas en Gorliz o Etxebarri.

De hecho, esta semana habrían comenzado algunas de las primeras fiestas del verano, como las de Leioa, por lo que desde los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad llaman a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar grandes concentraciones de personas.

Los empresarios defienden que las medidas sanitarias deben ser lo primero para proteger la salud de las personas, pero argumentan que están siendo muy olvidados por las autoridades. Instalar mesas en las salas de baile hacen que una discoteca pierda su función.

Por otra parte, los empresarios tienen muchas de abrir, tal y como se ha visto este pasado fin de semana, pero el público no se ha acercado tanto como se esperaba a las nuevas salas de baile. La sala Fever de Bolueta tan solo recibió a unas 100 personas en su reinauguración desde marzo, cuando todo empezó.

Un número de asistentes tan bajo no hace más que incrementar los gastos de los establecimientos, que tienen ya bastantes deudas después de estar cerrados desde el pasado marzo.

Los empresarios del sector, a pesar de la ilusión de volver a abrir, defienden sus intereses, por lo que muchos no van a abrir hasta que las medidas sean menos restrictivas. Pero los establecimientos que sí que van a abrir están realizando una gran campaña de relaciones públicas por las redes sociales intentando atraer a los jóvenes hacia sus puertas.