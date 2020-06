La Junta reubica en otros centros al alumnado que había solicitado el IES "Los Cobos"

Ya se ha publicado el listado de la adjudicación de plazas escolares para el alumnado no admitido en los centros escogidos como prioritarios, un hecho que, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más la crítica de las familias no admitidas en el IES Francisco de los Cobos de Úbeda.

Denuncian mediante un comunicado que "lejos de escuchar las peticiones de las 30 familias que hemos solicitado el IES Francisco de los Cobos de Úbeda, donde podríamos escolarizar a nuestras hijas e hijos con el aumento de una línea más en 1° de ESO, lo que hace la Junta de Andalucía es reubicar, ni más ni menos, que a 30 familias en centros de otras zonas, lejanos al centro que hemos solicitado, algunos de ellos privados, y con los problemas de conciliación familiar que esto puede conllevar".

Estas 30 familias consideran que no se hace efectivo el derecho de libre elección de centro, recordando en dicho comunicado que "la normativa recientemente aprobada sobre escolarización establece la demanda social o la libre elección de centro como algunos de sus pilares, y en base a estos principios la Junta de Andalucía justifica la ampliación de las zonas de escolarización donde no existían centros privados. En la ciudad de Úbeda, tras la aplicación de esta normativa, existen centros privados cuya zona de influencia se ha ampliado hasta el 75% del total de la ciudad. Pero aún así, hay muchas familias que hemos elegido un centro público, por su calidad, por los valores que representa, por su cercanía a nuestros domicilios; pero no se nos ha escuchado".

Además, piden que el Ayuntamiento de Úbeda les respalde y pueda facilitarles un encuentro con el Delegado de Educación, señalaba Ana Hermoso, secretaria del Ampa del IES Fco de los Cobos y madre afectada, para esta redacción.

Comunicado íntegro de las familias

Una vez publicada la adjudicación de plaza escolar para el alumnado no admitido en el centro elegido como prioritario, observamos que la Junta de Andalucía no escucha a las familias, no les importamos. Lejos de escuchar las peticiones de las 30 familias que hemos solicitado el IES Francisco de los Cobos de Úbeda, donde podríamos escolarizar a nuestras hijas e hijos con el aumento de una línea más en 1° de ESO, lo que hace esta Administración es reubicar, ni más ni menos, que a 30 familias en centros de otras zonas, lejanos al centro que hemos solicitado, algunos de ellos privados, y con los problemas de conciliación familiar que esto puede conllevar.

La normativa recientemente aprobada sobre escolarización establece la demanda social o la libre elección de centro como algunos de sus pilares, y en base a estos principios la Junta de Andalucía justifica la ampliación de las zonas de escolarización donde no existían centros privados. En la ciudad de Úbeda, tras la aplicación de esta normativa, existen centros privados cuya zona de influencia se ha ampliado hasta el 75% del total de la ciudad. Pero aún así, hay muchas familias que hemos elegido un centro público, por su calidad, por los valores que representa, por su cercanía a nuestros domicilios; pero la Junta de Andalucía no escucha a las familias. Esto pone en evidencia que los términos "demanda social" o "libre elección de centro" no son más que una estrategia para justificar el mantenimiento o el crecimiento de aquellos sectores que los utilizan continuamente.

Somos 30 familias que hemos elegido un centro público ubicado en pleno casco histórico de nuestra ciudad, un lugar también llamado a revitalizarse como en cualquier ciudad patrimonial y, por tanto, una oportunidad también de dotar de dinamismo a una zona tan importante y equilibrar nuestra ciudad. Pero la Junta de Andalucía ni escucha, ni atiende a las familias.

Pero esta forma de proceder es, además, una falta de respeto y de consideración a toda la comunidad educativa del IES Francisco de los Cobos de Úbeda, y supone un desprecio al esfuerzo y al trabajo de su profesorado, al que niegan el reconocimiento por su labor de los últimos años construyendo una educación pública de calidad. La Junta de Andalucía ni escucha, ni atiende a las familias, ni reconoce la labor del profesorado.