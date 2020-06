The Last of Us Parte II, una historia que alcanza el cénit de PS4

Ser la secuela de uno de los títulos de referencia de la pasada generación de consolas no es un reto sencillo. The Last of Us, con su historia post apocalíptica de infectados y la búsqueda de una cura a toda costa a través de la inmunidad (y sacrificio) de un único individuo, es una de esas obras que trascendieron el videojuego por su capacidad técnica y narrativa. Pues bien, el estudio Naughty Dog ha conseguido con creces su objetivo con The Last of Us Parte II: un exclusivo imprescindible para PS4 que es más grande y mejor en prácticamente todos los aspectos respecto a su predecesor.

The Last of Us Parte II arranca como una historia de amor, pérdida y sobre todo venganza para Ellie, su joven protagonista. Pero detrás hay mucho más: como reconocen los responsables del estudio se abordan temas como el tribalismo de una sociedad en reconstrucción (xenofobia, en definitiva), los traumas psicológicos y hasta la diversidad sexual. Todo ello en un mundo devastado por una pandemia (qué actual, ¿eh?) en el que los infectados son seres voraces y más rápidos y agresivos que los tradicionales zombies. Ellie cuenta ahora con más recursos para sobrevivir: puede reptar, saltar y trepar por cuerdas, además de valerse de más recetas de fabricación para aumenar su equipo. Las bases jugables y mecánicas básicas permanecen desde la primera parte.

El mundo ha crecido en extensión y detalle. Partimos del asentamiento de Jackson, donde reina una aparente reconstrucción y normalidad, para adentrarnos en tierras salvajes y otras poblaciones. Es el caso de la ciudad de Seattle, ahora convertida en una zona de combate permanente con un diseño espectacular y su skyline afectado por las circunstancias. Debemos sobreponernos a las condiciones climáticas y tratar de atravesar zonas de conflicto pero siempre teniendo en cuenta que al principio Ellie no es una cambatiente de élite y está en inferioridad de condiciones. La violencia directa no es la única vía en muchos casos, por lo que también encontramos mecánicas de escondite y de escape, y ha ganado mucho protagonismo el acecho y nuestro sentido del oído para situar a los enemigos. Sin embargo la protagonista evoluciona a medida que la ira la consume, lo que abre las puertas a una misión casi suicida plagada de ejecuciones y enfrentamientos sangrientos con su correspondiente cuestionanmiento moral para el jugador.

Ellie, la protagonista de The Last of Us Parte II, que evoluciona en una luchadora implacable / Naughty Dog/ Playstation

Obviamente los infectados son enemigos recurrentes en nuestro avance, y ahora con más variedad de formas y comportamientos. Para nuestra desgracia tendremos que enfrentarnos a una variante explosiva bastante desafiante (tambaleantes) que pondrá a prueba nuestra pericia con las armas de fuego desde una distancia prudencial (siempre que podamos), que se suman a corredores o chasqueadores ya conocidos. Además ahora habrá que burlar y distraer a guardias caninos, y los humanos -y su falta de humanidad- vuelven a ser el principal enemigo como sucede en otras obras post apocalípticas como The Walkind Dead. Afortunadamente por el camino, si buscamos bien, encontraremos manuales de combate para mejorar nuestro personaje y también las diferentes recetas de creación de componentes. Esta búsqueda también nos hará toparnos con un buen número de coleccionables que aumentan el sentido de la exploración en la aventura.

Esta segunda parte también es un compendio de detalles espectaculares. Desde la guitarra de Joel (que podemos tocar), los caballos, más edificios accesibles donde buscar recursos, los tejidos y ropas de los personajes, sus expresiones faciales... aquí juega un papel fundamental la potencia gráfica del juego, que lleva a PS4 hasta sus límites actuales. Audiovisualmente hablamos de un mastodonte en gráficos y también en sonido. El doblaje al castellano es magnífico y la banda sonora del argentino Gustavo Santaolalla es estupenda, adaptada sin fisuras a cada momento. El disfrute sensorial es continuo y, lo más importante, se trata de una experiencia abierta a casi todas las personas, independientemente de sus capacidades: en un paso histórico The Last of Us Parte II puede adaptarse a los jugadores con discapacidad auditiva, visual y motórica amoldando sus textos, combates y acciones para que también puedan disfrutar del juego.

Más actualidad

A través del evento virtual EAPLAY, EA ha presentado sus próximas novedades. Entre ellas FIFA21 (octubre 2020) y Madden NFL 21, que se han dejado ver en vídeo y se han confirmado para la nueva generación de consolas. Además se mostraron varios minutos de gameplay del nuevo Star Wars Squadrons, en el que pilotaremos naves de combate como los X wing y donde dispondremos de historia para un jugador, multijugador y realidad virtual. Asimismo EA ha confirmado el regreso de la franquicia Skate, la salida de APEX Legends en Nintendo Switch y la llegada de Los Sims 4 a Steam. Lost in Random e It Takes Two son otros dos nombres futuros también a seguir.

Bandai Namco ha lanzado un nuevo (y generoso en extensión) trailer de Captain Tsubasa Raise of he New Champions, el próximo juego de futbol basado en el anime de 'Campeones', 'Oliver y Benji' o como queráis llamar a la inolvidable serie de dibujos animados. Además de ver los movimientos y técnicas espectaculares de Oliver, Mark Lenders o los gemelos Derrick (ojo, con sus nombres originales japoneses), hemos podido conocer detalles de sus dos modos historia: Episodio Tsubasa y Episodio Nuevo Héroe. En el primero reviviremos la historia de Tsubasa (Oliver) en su trayectoria para ganar el campeonato juvenil nipón, mientras que en el segundo crearemos a nuestro propio jugador hasta convertirlo en estrella y disputar el campeonato del mundo juvenil, con toques roleros. El juego tendrá también multijugador local y online de hasta 4 jugadores y llegará alas tiendas el 28 de agosto para PS4, Switch y PC.

Algunos de los protagonistas de la edición virtual de Gamelab 2020 / Gamelab

Estos días (23-25 de junio) se celebra la edición virtual del congreso de la industria del videojuego Gamelab de Barcelona. Y cuenta con un cartel de ponentes de lujo. Entre ellos el máximo responsable mundial de Xbox, Phil Spencer, el arquitecto jefe de PS4 y PS5 Mark Cerny o el director de la saga Bioshock, Ken Levine. Además también intervendrán el director de Doom Eternal Marty Stratton, el diseñador jefe del juego de cartas Magic The Gathering Mark Rosewater y el periodista de The New York Times Seth Schieshel, entre otros. Tres jornadas de charlas en directo, conversaciones, talleres y la tradicioal entrega de premios. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.