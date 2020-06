"Llevo más de media vida viendo al equipo de mis amores arrastrarse por los campos de fútbol"

Rodrigo Fáez ha salido de 'La Topinera' muy enfadado después del derbi. "Estoy muy mosquesado y me va a durar mucho. El equipo no puede salir con esa actitud, con esa disposición táctica. Es un reflejo lo que esta pasando en el club: apatía, falta de calidad, falta de todo. Y más contra el eterno rival, que te moja la oreja en un Molinón vacío. Hay cosas que en un club profesional no se pueden pasar y lo del lunes es para que rueden muchas cabeza".

El gijones ahonda más en la crítica. "Tú en el Sporting puedes hacer mal las cosas. Puedes tener mala directiva, mal entrenador, mal director deportivo, mala plantilla que es lo que ha pasado en los últimos tres años; en el caso de la directiva lo amplío a 2015 y la propiedad los últimos 25 años. Es un mal endémico que tiene el Sporting porque hay unos señores que están a cargo de esta empresa (desgraciadamente es una empresa donde pagamos nuestro abono y no tenemos ni voz ni voto) y hasta que no vendan no podemos hacer nada más que patalear. Más allá de todo eso es todo tan triste... Ningún jugador sale y hace autocrítica. Has hecho el rídiculocontra el eterno rival, el peor Oviedo de los últimos años. La jugada del gol es una metáfora: gente de fuera que no llega al nivel y no tiene compromiso ni dos dedos de frente para hacer faltas tácticas".

Sobre el planteamiento "Ziganda vio lo que todo el mundo veía. Tienes jugadores que están tapados. Si no van porque el engranaje táctico los anula, haz algo. Para mi fue una decepción lo de Djukic el otro día. Cuando no tienes nada intenta algo. Preciado me dijo un día: Hay veces que a los entrenadores nos salen cosas que no contamos con ellas. Cuando dice cosas es subir a jugadores del filial. ¿Qué ha intentado Djukic? Poco y más en un partido de exigencia top donde la cosa no va bien. Coño haz algo, cambia el engranaje".

En cuanto al mercado, Fáez lo ve complicado. "Tienes que vender y a ver a quién y cómo. Que tengan ahora mismo cartel solo esta Cristian Salvador y un poco Manu García que ha ido de más a menos. Cristian tiene traza de ser jugador con calidad pero no lleva una buena temporada, por lo cual se devalúa. En un mercado como el que viene que no va haber un duro. ¿Te vas a deshacer de Criistian por un millón?".

El cabreo del gijonés es tan grande que, finalmente, no está viendo el partido del Sporting en vallecas desde el balcón que había negociado. "No se merecen ningún esfuerzo más que sentarme en el sofá. Imagínate cómo estoy que, a día de hoy, no renovaría el carnet. Lo del Oviedo es un daño colateral porque, al final, llevo más de media vida viendo al equipo de mis amores arrastrarse por los campos de fútbol. 25 años dando pena. Es una vergüenza. A ver si alguno de los que manda toma una decisión: o lo vendo o lo cedo a alguien que lo gestione bien".