"No me dejan derivar a nadie": las grabaciones que demuestran la impotencia en las residencias de ancianos

Nuevos detalles del caso conocido este jueves que muestra la situación vivida en las residencias de ancianos de Madrid, que no fueron derivados a los hospitales, a pesar de tener síntomas compatibles con el coronavirus. Hemos conocido nuevas grabaciones de la mujer, cuya madre murió por la COVID-19 tras reiterados intentos fallidos de derivación a un hospital. Anoche 'El Periódico de Cataluña' avanzó como una médico de la residencia Vitalia de Griñón explicaba claramente a la hija de la fallecida, el protocolo por el que la Comunidad de Madrid impedía esos traslados de personas mayores.

La Cadena SER aporta ahora los detalles de la conversación de Ramona con el director del centro. Una conversación posterior en la que el propio director de la residencia muestra su impotencia, al no poder derivar a la madre de Ramona. La conversación es muy tensa. La madre de Ramona, Alejina, empeoraba por momentos y en esta conversación del pasado 3 de abril, la situación es ya muy delicada.

Esta es la transcripción de la conversación:



- Director del centro: "No me dejan derivar a nadie. No vamos a pensar en esto porque todos querríamos que los derivaran y no es posible".

- Ramona, hija de Alejina: ¿Todos? ¿Cuántos? Mi madre lleva enferma desde el 10 de marzo.

- Director del centro: "No nos dejan derivar".

- Ramona: ¿Entonces dejamos que se mueran en las residencias? ¿Con quién tengo que hablar?

- Director: "Llama al hospital de Parla y les dices a ver si me dejan derivarla".

- Ramona: "Vale. Voy a llamar".

- Director: "Como sé que no me van a dejar, yo estoy buscando plaza en otros hospitales".

Alejina murió en la Fundación Jiménez Diaz. Finalmente la derivaron a las diez de una noches y a las cuatro de la mañana comunicaron a sus familiares que le quedaban horas de vida. El abogado de la familia prepara una denuncia por delito de homicidio imorudente y omisión del deber de socorro.

"No había EPIS, ni compra de material y, desde luego, no se derivó al hospital de forma eficaz ni eficiente. Por eso, vamos a pelear un delito de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Cuanto menos, habrá una responsabilidad civil en cuanto se ha incumplido el contrato que contemplaba la prestación del servicio sanitario necesario", ha explicado el abogado Ignacio Palomar.



Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus en las residencias de ancianos. Casi 6.000 personas han perdido sus vidas en las residencias de la Comunidad de Madrid, según los últimos datos recogidos por la Cadena SER.