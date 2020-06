"Necesito ya una revisión porque no sé cómo estoy de mi cáncer de mama"

A Inmaculada Alcázar le diagnosticaron un cáncer de mama hace cerca de un año. Fue operada en agosto y desde entonces ha recibido hasta 15 sesiones de radioterapia. Tras el duro tratamiento, el pasado mes de marzo le tocaban pruebas y revisiones en su hospital, el Doctor Negrín de Gran Canaria, pero todo quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus.

"Yo comprendí que me pidieran que esperara debido a la situación pero, después de preguntar ahora ya pasados unos meses, primero me dijeron que mi consulta con la oncóloga estaba programada para este jueves 25 de junio pero luego resultó que no", relataba en Hoy por Hoy Las Palmas. Y es que, tras llamar para confirmar esa cita, le dijeron que no estaba contemplada. La razón, los cinco oncólogos que hay de baja en un servicio que en total cuenta con ocho especialistas y que ha generado un colapso en esta unidad dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer.

"Ya han pasado todas las citas médicas que tenía pendientes", asegura esta grancanaria que dice no saber qué hacer porque no le dan más explicaciones ni soluciones: "Me encuentro atada de pies y manos, necesito una revisión porque no sé cómo estoy y las primeras pruebas son vitales para saber cómo ha ido la cirugía".

Ya se han incorporado tres oncólogos de su baja y se ha contratado a otros dos especialistas

A mediados de mayo precisamente el gerente del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria reconocía en la SER que la baja de cinco de los ocho oncólogos del servicio estaba provocando una situación de colapso en la lista de espera oncológica pero que estaban buscando soluciones para que nadie se quedara sin atención. Comenzaban entonces las derivaciones de pacientes al Hospital Insular.

Casi dos meses después, y ante casos como el de Inmaculada, la Cadena SER se ha vuelto a poner en contacto con el centro. Jesús Morera asegura que ya de los cinco especialistas se han incorporado tres, y a ellos se ha sumado la llegada de una oncóloga procedente de Castellón y en breve, a partir del 1 de julio, otra más desde Madrid.

"La situación está mejor que hace un mes: el Insular sigue echándonos una mano y, gracias a la vuelta de su baja de los tres especialistas y las contrataciones que estamos haciendo, ya hemos podido ponernos al día con las primeras valoraciones y el inicio de tratamientos", explica Morera que reconoce que aún están actualizando la situación de las revisiones y tratamientos: "Hemos ido extrayendo los pacientes que necesitaban atención preferente y seguimos trabajando para que todo mejore cuanto antes".

El gerente del centro hospitalario asegura que las dos nuevas oncólogas se han contratado de manera indefinida y confía en que se queden: "Hemos pedido la consolidación de dos plazas a la consejería de Sanidad y nuestra voluntad es que se queden, con lo cual la plantilla del servicio crecerá con respecto a lo que teníamos cuando estén todos incorporados".