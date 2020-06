Mercedes Queixas pide que le vaya bien al BNG: "A sorte do BNG vai ser sempre a sorte de Galicia"

El BNG, con su número tres Mercedes Queixas en la plaza de Azcárraga de A Coruña, hacía llamamiento al "cambio galego" en el arranque de la campaña para las elecciones gallegas del 12 de julio.

"Cando estes días me din que teña moita sorte, eu dígolles que a miña sorte será a sorte do BNG e a sorte do BNG vai ser sempre a sorte de Galicia. Se ó BNG lle vai ben, a Galicia vaille ir ben", señaló Queixas.