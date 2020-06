"¿Eres gay? Pues no lo pareces" y otras formas de microhomofobia en el SigloXXI

"¿Eres gay? Pues no lo pareces"; "Yo tolero la homosexualidad, pero que mi hijo no salga gay que va a sufrir mucho"; "¿Eres lesbiana? ¿Y quién hace de hombre?"; ¿Y cómo hacéis en la cama?"; "¿Eres Trans? ¿Te has operado del todo?"; "Todos somos bisexuales"; "Es una lesbiana muy femenina"; "Si te gustan los hombres, ¿por qué estás con un chico con tanta pluma?"; "No pasa nada por ser LGTBI+, pero tampoco hace falta ir contándolo a los cuatro vientos"... Y así podríamos seguir con una larga lista de frases, expresiones y comentarios que escuchan a diario las personas LGTBI+.

Puede que tú también las hayas pronunciado en alguna ocasión sin darte cuenta. Seguro que no tenías ninguna mala intención, pero hay determinadas frases o expresiones que no dejan de ser microhomofobia, expresiones que discriminan y no ayudan a construir un mundo de igualdad al que una importante parte de la población aspiramos. Es necesario y urgente que desterremos estas expresiones para dar pasos adelante en este sentido.

Además de este tipo de comentarios, el colectivo LGTBI+ se tiene que enfrentar a comportamientos homófobos que son todavía más evidentes. No hay más que mirar la prensa cada día y descubrir en las páginas de sucesos como personas de este colectivo sufren acoso, amenazas y agresiones en todo el mundo.

Esta semana, la Asociación Abogados Cristianos se ha querellado contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, por colgar la bandera arcoíris en la fachada de esta institución. Lo mismo ocurrió con esta asociación de abogados y el alcalde de Cádiz. Hace unos días se querellaron contra ese ayuntamiento y en una nota de prensa, Abogados Cristianos alegaba que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en le exterior de edificios públicos" y de ahí sus querellas.

Son muchas las noticias que aparecen a diario sobre asociaciones y colectivos a los que no le gusta la bandera arcoíris que representa al colectivo LGTBI+.

La LGTBIfobia en las redes

Las redes sociales son el sitio perfecto para detectar y destapar la LGTBIfobia.

La semana pasada, Correos presentó un sello con los colores de la bandera LGTBI+ y adaptó a la celebración del Día del Orgullo algunas furgonetas, oficinas y buzones. A los distintos actos vandálicos en el mobiliario, en su twitter no dejaron de aparecer comentarios homófobos.

En Correos somos amarillos y nos encanta que cada uno pueda ser el color que quiera. Por eso lo celebramos con este sello, que no es solo amarillo. #NoSoloAmarillo#Orgullo2020 — Correos (@Correos) June 18, 2020

Un caso parecido ha ocurrido en las últimas horas con una publicación de la Guardia Civil en Twitter. Han colgado su escudo con los colores del arcoíris. En los comentarios al tweet se pueden leer cientos de mensajes LGTBIfóbicos.

Pero por desgracia, la LGTBIfóbia no solo aparece con la llegada del Día Internacional de Orgullo LGTBI+, está presente en el día a día y son muchas las personas que la sufren. Es urgente erradicar estos comportamientos de odio. Es necesario conseguir la igualdad. Y está en mano de todos. Está tu mano.