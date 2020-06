El Sporting se reengancha sin apenas despeinarse

Un espectacular zurdazo por la escuadra de Nacho Méndez tras un gran pase de tacón de Carmona y un contragolpe perfecto, con asistencia de Álvaro Vázquez y definición de Aitor García, permitieron al Sporting lograr una fácil, merecida y trascendental victoria sobre un pobre Lugo, voluntarioso pero absolutamente inofensivo. Al Sporting solo le valía ganar para intentar reengancharse a la zona alta en lugar de reformular objetivos y empezar a mirar por el retrovisor. El triunfo, además de tres puntos, deja bastantes mejores sensaciones que lo visto hasta ahora tras el parón. Habrá que comprobar si es flor de un día y cómo responde el Sporting en partidos más exigentes, como el del miércoles en Almería o en casa contra el Girona.

El guión del partido pudo ser diferente si el árbitro hubiera señalado penalti en una polémica acción a los seis minutos, en la que Herrera superó a Babin y el defensa rojiblanco le zancadilleó para derribarlo. El delantero del equipo lucense protestó enérgicamente y los rojiblancos pasaron un momento de tembleque, aunque Ocón Arraiz tuvo claro enseguida que no había nada punible.

El Lugo no existió más. El Sporting ganó como pudo y como quiso. No es el gjionés un equipo con capacidad para golear, pero acabó imponiéndose sobrado. Desde el principio el gol se veía venir, aunque con el Sporting de por medio nunca se sabe. La tuvo Carmona, que la estrelló en el portero tras un detalle de generosidad de Álvaro Vázquez, que por el rabillo del ojo vio llegar a su compañero y optó por cedérsela atrás. Carmona llegó pero tarde, dando margen suficiente al portero Ander Cantero para tapar espacio y sacar el disparo con la rodilla. No encontró rematador un buen centro de Damián Pérez desde la línea de fondo. Hasta que, a la tercera, llegó la bonita acción del gol de Nacho Méndez. Un taconazo de Carmona permitió al de Luanco acomodarse el balón y buscar la escuadra contraria de la portería del Lugo. Un gol precioso para abrir la lata.

Brillaba Nacho Méndez en el partido, no solo por gol. Se esmeraba también en defensa, con robos limpios de balón, constantes aperturas a las bandas y asociaciones recurrentes con Manu García, que buscó infructuosamente acabar la tarde con un gol. Mandaba el Sporting en la zona ancha, con un Javi Fuego más inspirado que en partidos anteriores. De las botas del poleso salió un gran pase al hueco para Álvaro Vázquez para la ocasión ya mencionada, que desbarató el portero del cuadro gallego.

El partido estaba encarrilado. Faltaba sentenciar, pero hubo que esperar para ello. El Sporting optó por ceder la pelota al Lugo y salir a la contra, pero era incapaz de completar esa hoja de ruta. Las ocasiones de gol no llegaban. Hasta que en el minuto 72 Marc Valiente buscó en largo a Álvaro Vázquez, que al filo del fuera de juego le puso desde la banda derecha un balón perfecto al otro costado al recién incorporado Aitor García, que solo tuvo que empujarla. El gol es del onubense, pero confirma un secreto a voces: lo que Álvaro Vázquez le aporta al equipo. A los delanteros se les puede pedir que marquen, pero si eso no llega al menos hay que exigirles otras cosas. Vázquez ofrece permanentemente soluciones al equipo: desmarques inteligentes, apertura de espacios, juego combinativo... Y si no marca, al menos regala goles a los compañeros. Ni punto de comparación con Djurdjevic, viva imagen de la desesperación tanto en sus minutos sobre el campo como antes de salir, al retrasarse su entrada al campo.

La recuperación de Nacho Méndez es otra buena noticia. La mala vuelve a ser el ostracismo absoluto de los jugadores subidos del filial únicamente para hacer bulto. Ni siquiera en un partido fácil y encarrilado Djukic tiene en cuenta a los Gragera o Gaspar. Le saldrá bien o mal, pero la apuesta por la cantera es nula, sin eufemismos.