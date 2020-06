Vázquez: "Se destapó la botella de champán y nos volvimos locos"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, ha afirmado que con la remontada ante la Ponferradina con dos goles en el descuento (2-1) "se destapó la botella de champán" y él y los jugadores se volvieron "locos" en la celebración.,"La palabra es éxtasis. En el segundo gol, con lo importante que era, se destapó la botella de champán y todos nos volvimos un poco locos. Es una victoria fundamental para el objetivo final", dijo el técnico en referencia a la permanencia del eq

"La palabra es éxtasis. En el segundo gol, con lo importante que era, se destapó la botella de champán y todos nos volvimos un poco locos. Es una victoria fundamental para el objetivo final", dijo el técnico en referencia a la permanencia del equipo en LaLiga SmartBank.

El preparador deportivista indicó que el guion del encuentro supuso una "explosión de alegría e ilusión" en el vestuario.

"Ahora tenemos 44 puntos y nos faltan dos partidos para conseguir la permanencia, el objetivo para el que vine", recordó.

De hecho, aseguró que sería "inapropiado, vanidoso, falto de humildad y no adecuado" pensar en la promoción de ascenso.

"Pensar así no creo que al equipo le significara algo positivo. Una vez que lleguemos a 50 puntos, si lo tenemos ahí, no nos vamos a parar y marcharnos de vacaciones, pero el objetivo hay que tenerlo claro y ser consecuentes", admitió.

Bolo: "Es un palo duro pero siento orgullo de mi equipo"

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez 'Bolo', ha reconocido que la derrota es un "palo duro" para el conjunto berciano, aunque él se siente orgulloso de lo hecho por sus jugadores en el Estadio Abanca-Riazor.,La Ponferradina se había adelantado antes de la hora de partido con un gol de Kaxe, pero el Deportivo le dio la vuelta en el tiempo añadido con un tanto en propia meta de

La Ponferradina se había adelantado antes de la hora de partido con un gol de Kaxe, pero el Deportivo le dio la vuelta en el tiempo añadido con un tanto en propia meta de Trigueros y otro de Çolak tras un fallo defensivo.

"Es un palo duro pero siento orgullo de mi equipo. ¿Qué pero les voy a poner a mis jugadores? No puedo más que darles un abrazo y decirles que es el camino", declaró el técnico.

Bolo dijo que "el fútbol tiene estas cosas" y el Deportivo ha "tenido la suerte necesaria ya no solo para puntuar, sino para llevarse la victoria".

"Son acciones aisladas, en las que cometes el error, y no me puedo quedar con ellas, sino con todo el partido. Nos vamos muy jodidos porque no merecíamos que acabara así el partido", admitió.

El técnico de la Ponferradina recordó que su equipo incluso pudo marcar el 1-2 antes de que el Deportivo metiera el segundo y confesó sentir "frustración".

"Concedimos muy poco y tuvimos acciones para hacer algún gol más y te vas con una derrota y es normal que ahora estemos tristes y decaídos, pero mañana vuelve a salir el sol. Es normal que estén cabizbajos", comentó.

Bolo se alegró por Fernando Vázquez, técnico del Deportivo, que le dirigió en el Rayo Vallecano, y del que dijo que ha "sido importante" en su carrera.