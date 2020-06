Un Deportivo en racha visita a un Tenerife que busca la promoción

El Deportivo quiere prolongar la racha de dos victorias consecutivas en el partido que disputa esta tarde ante el Tenerife, en las Canarias, y acercarse así aún más al objetivo de la permanencia. Enfrente, estará un rival que buscará en el Heliodoro Rodríguez López su cuarta victoria consecutiva, con la que refrendaría de forma definitiva su candidatura para ocupar uno de los puestos de promoción a final de temporada.

de un vistazo Alineaciones probables: Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Lluís López, Álex Muñoz; Luis Milla, Aitor Sanz, Moore, Bermejo; Dani Gómez y Joselu. Deportivo: Dani Giménez; Bóveda, Mujaid, Bergantiños, Abdoulaye Ba, Salva Ruiz; Hugo Vallejo, Shibasaki, Mollejo; Sabin Merino y Koné. Árbitro: Miguel ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Estadio: Heliodoro Rodríguez López. Hora: 19.30 (18.30 Insular).

El Deportivo resucitó ante el conjunto insular en la última jornada antes del parón navideño, cuando era colista de la Segunda División. Entonces ganó en el descuento en la despedida de Luis César Sampedro como entrenador, para hacerse cargo de la nave después Fernando Vázquez, que ahora tiene la permanencia a solo dos victorias.

Los coruñeses lograron otra victoria vital, y a última hora, el pasado sábado con dos goles en el tiempo añadido (2-1) ante la Ponferradina, tres puntos que le han permitido seguir fuera de las posiciones de descenso y acercarse a la meta.

Alguno incluso se ilusiona en el entorno del Deportivo con la promoción de ascenso, pero en el vestuario frenan la euforia y se centran en el objetivo de la salvación después de haberse visto con pie y medio en Segunda B.

Vázquez, que lleva ocho victorias desde que regresó al conjunto gallego, afronta la cita de Tenerife con las bajas de Javi Montero por sanción y de Peru Nolaskoain, Michele Somma y Keko Gontán por lesión.

El técnico, que recupera al japonés Gaku Shibasaki, tendrá que recomponer el once en el centro de la defensa con la probable vuelta al once de Abdoulaye Ba, que no estuvo afortunado en sus apariciones con la camiseta blanquiazul.

Además, otros jugadores como Eneko Bóveda, Salva Ruiz o Sabín Merino tienen opciones de regresar a la alineación.

El rival: el Tenerife de Rubén Baraja

El equipo de Rubén Baraja llega a la cita después de lograr una solvente victoria en el estadio del líder -Cádiz-, con la que ha llevado la ilusión a la afición blanquiazul, que sueña con la promoción en una temporada en la que parecía destinada a que los tinerfeños estuviesen hasta el final del campeonato luchando por la permanencia.

Son tres las victorias consecutivas las que lleva el conjunto chicharrero, dos de ellas jugando como visitante, con las que ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego, una puntuación que le ha llevado a lograr una ventaja casi definitiva con respecto a los puestos de descenso.

Los futbolistas del equipo siguen proyectando, al menos públicamente, el mensaje que ha instaurado Rubén Baraja en el vestuario blanquiazul: el único objetivo que tienen por delante es ganar al Deportivo.

Sin embargo, el buen momento de los tinerfeños ha hecho que cada vez más seguidores vean como una posibilidad real llegar a los puestos de promoción.

No se prevén demasiadas modificaciones en el once inicial de Rubén Baraja, que apenas ha hecho cambios en sus alineaciones y ha apostado por los mismos futbolistas, que al menos de momento no parecen acusar la acumulación de partidos.

En el conjunto blanquiazul hay cinco jugadores apercibidos de sanción: Ortolá, Luis Pérez, Alberto, Sipcic y Nahuel.