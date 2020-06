El artículo del Boletín Oficial que podría arruinarte las vacaciones en Canarias

"Se está notando mucho movimiento en las reservas, sobre todo en viviendas vacacionales, pero el Gobierno de Canarias ha incluido un párrafo en el Boletín Oficial que podría fastidiarlo todo", explica Eileen Izquierdo, Cónsul de Irlanda en Lanzarote y propietaria de varias villas vacacionales en la isla de los volcanes. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) pone claramente que no está permitido el uso compartido de unidades de alojamientos (turísticos) con personas que no sean convivientes. "Hay gente que ha cancelado sus vacaciones por esto", afirma la Cónsul de Irlanda en Lanzarote. "Porque no se quieren exponer a una multa", añade.

"¿Eso qué significa?", se pregunta Eileen, "¿que no puedo irme de vacaciones con mi hermana a una villa porque no convivo con ella?, ¿dos novios que viven en casas separadas no pueden ir juntos a una habitación de hotel?", añade. "Se puede dar el absurdo de que yo me alquilo una villa y mis hermanas la de al lado, estamos todo el día juntas en la piscina y la barbacoa, pero luego cada una a dormir a su villa", critica Eileen. "Y lo mismo en un hotel, cinco hermanos que se quieren ir juntos de vacaciones, pues cada uno en una habitación, porque no son convivientes", sentencia la Cónsul.

Fuentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias aclaran a la SER que lo más probable es que este artículo se modifique en los próximos días, sin embargo, dejan claro que se trata de una competencia sanitaria. Desde la Consejería de Sanidad explica a SER Lanzarote que este es un decreto abierto a modificaciones, "porque la realidad epidemiológica y social es cambiante", sin embargo, nadie ha confirmado la intención de modificar el artículo de manera clara. Hasta que dicha modificación se produzca, -si es que se produce-, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) afirma que "no se permitirá el uso compartido de unidades de alojamientos por personas no convivientes".