El cine, las visitas nocturnas y la gastronomía vuelven al Palau Ducal

Comienza en Gandia, el miércoles 1 de julio, una nueva edición del Palaudiovisual-Cine Pot d'estiu y eso significa que todos los miércoles del verano, hasta el 16 de septiembre, se proyectará una película a las 22:00h horas en el patio de armas del Palau Ducal.

Esta actividad, organizada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia con la colaboración del Palau, mantendrá la misma línea que otros años y apostará por cine internacional de calidad en versión original subtitulada, además de dar cabida a películas de acción, comedia o suspense.

Con motivo de la crisis sanitaria, se extremarán las medidas de seguridad para evitar el contagio y el aforo del cine pot quedará limitado a 100 personas, aproximadamente. El precio de la entrada variará en función del asiento que se escoja, 3 euros para las sillas y 5 para las hamacas y se podrán adquirir en la taquilla del Palau 30 minutos antes de la sesión.

La directora del Palau Ducal, Balbina Sendra, señalaba que Palaudiovisual se ha convertido en una de las actividades que más enriquecen el calendario nocturno del Palau. Por su parte, el concejal de Cultura, Nahuel González, insistía en que los ciudadanos que acudan a esta actividad pueden estar tranquilos porque se guardarán todas las medidas de seguridad.

El día 1 de julio, en la primera sesión de cine, podrán disfrutar de Adults in the room, un drama francés estrenado en 2019. Le seguirán las películas: Sorry we missed you, The Farewell, Les miserables, Viento de libertad (Ballon), Amor a segunda vista (Mon inconnue), Una pequeña mentira (Fourmi), Tan cerca, tan lejos (Deux moi), Ventajas de viajar en tren, Cómo ser un french lover (Just a gigolo), Las buenas intenciones (Les bonnes intentions) y Asamblea.

Visitas nocturnas y experiencias gastronómicas

El cine pot es la primera de las actividades previstas para este verano en el Palau Ducal de Gandia, pero no será la única. A ella se suman las visitas nocturnas y las experiencias gastronómicas, que se realizarán hasta mediados del mes de septiembre. El Palau Ducal ha presentado su programación de actividades nocturnas para este verano, en las que seguirán las medidas de seguridad e higiene establecidas para prevenir el contagio del coronavirus.

Así el jueves 2 de julio se realizará la primera de las visitas nocturnas, que este año tendrán lugar los martes, jueves y viernes a las 20:30 horas. Quienes adquieran las entradas a través de la web www.palauducal.com, podrán disfrutar de un 10% de descuento.

En cuanto a las experiencias gastronómicas, habrá que esperar hasta el próximo lunes, 6 de julio, para poder disfrutar de una cata de cerveza artesanal marinada con platos basados en la cocina mediterránea. Esta actividad se realizará los lunes alternos de los meses de verano. Además de estas catas, el Palau Ducal ha programado las cenas Borgianas a ritmo de jazz que tendrán lugar los días 24 de julio y 21 de agosto.