"Que un equipo tan mediocre como el Sporting tenga jugadores con poder en el vestuario es de cámara oculta"

El mercado no para y más en una época marcada por el coronavirus. Antón Meana se mueve para conocer qué puede suceder con aquellos futbolistas que acaban contrato el 30 de junio. "Hay gente que tiene serias dudas de dónde va a jugar el año que viene", asegura. Incluso la situación es peor para aquellos equipos de Segunda B que tienen un playoff en julio. "No tienen contrato y están recibiendo ofertas de rivales. Ayer más de 10 jugadores se pusieron en contacto con AFE para situaciones nuevas".

En ese escenario de búsqueda de acuerdos ha estado Djukic que seguirá hasta el final y continuará si mete al equipo en playoff. Para el gijonés "es imposible que Djukic suba al Sporting. Me parece que es otra hipoteca que ha dejado Torrecilla pero Javi Rico viene sabiendo lo que hay. Es un director deportivo low-cost, al que le dan una oportunidad posiblmente inmerecida. Ahora le toca lidiar con lo que tiene. Djukic no está haciendo méritos para seguir pero su contrato lo deja claro. Creo que no va a seguir, nadie quiere que siga salvo él y si se diera la circunstancia es muy parecido a lo que ya hemos vivido con Baraja o José Alberto. Sería cambiar de entrenador en lugar de junio en noviembre y sería un nuevo problema para el Sporting".

En la comparativa con Jose Alberto, Anton lo tiene claro. "Llegó un momento en que los jugadores estaban acomodados y sabían que iban a echar al entrenador pero no creo que Djukic sea mejor que Jose Alberto y no me parece que fue un cambio acertado. No le aporta nada al equipo, no conecta con la grada, ni con la prensa ni con el vestuario. No está siendo un entrenador para recordar en el Sporting". Y da un tirón de orejas a los futbolistas. "Es alucinante que el Sporting tenga vacas sagradas. Que un equipo tan mediocre tenga jugadores con poder y con peso es de cámara oculta. Que Djukic tenga que plegarse al interés de un jugador que, teóricamente es importante pero nunca lo demuestra en el campo, pone de manifiesto el fútbol en el que estamos y la situación que atraviesa el Sproting", reflexiona.

Sobre el mercado rojiblanco, Antón cuenta que, de acuerdo a las informaciones que maneja, "el único futbolista que tiene mercado es Pedro Díaz. Manu García es muy bueno pero es difícil que nadie suba la cifra que pagó el Sporting. PSV y Feyenoord han seguido al jugador, no han planteado oferta pero lo tienen en su agenda. Les pasa a más clubes de la liga holandesa que apuesta por el producto joven. Hay clubes que no van a separarse del interes que tienen, sobre todo, si el Sporting se queda en Segunda".

Otro futbolista interesante para una operación es Mariño. "Aunque tampoco te darían un dineral por él, tendría opcion de ir a un Primera y hacer una operación aunque algo de futuro, bueno económicamente para el club y bueno deportiva y económicamente para el jugador solamente está Pedro Díaz. Por talento, por poroyección y porque los equipos que se han fijado tendrían dinero suficiente en sus cuentas para, llegado el caso, hacer una oferta interesante al Sporting el nombre es Pedro Díaz".