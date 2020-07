Teknikariok se ha concentrado esta mañana en Bilbao para reclamar medidas urgentes para un sector "al límite"

El colectivo de técnicos de espectáculos y eventos en directo que se desarrollan en Euskadi, agrupados en el sindicato Teknikariok, han denunciado este jueves que siguen en "un estado de alarma continuo" y que la mayoría de profesionales del sector se encuentran "en una situación límite", meses después de decretarse el cierre de la actividad y pese a la paulatina vuelta de los espectáculos con limitaciones y reducciones de aforo.

En el transcurso de una concentración, que ha tenido lugar este jueves ante la sede del Gobierno Vasco en la Gran Vía bilbaína, los profesionales han ocupado parte de la calzada con varios flycase y han hecho llegar sus reivindicaciones al Ejecutivo, entre las que destaca la defensa de "una regulación del sector escénico en vivo" ya que, al carecer de un régimen regulatorio propio, se sienten "invisibilizados y deben padecer las consecuencias de la precarización dentro de su actividad".

El portavoz de Teknikariok, Antxon Unzaga, ha señalado que los técnicos de espectáculos y eventos en directo reclaman "una protección para el colectivo que salvaguarde su capacidad de seguir dedicándose al mundo del espectáculo" y que, en la actualidad, se encuentran en una situación de "riesgo real de desempleo, con unas ayudas insuficientes con las que se hace imposible subsistir y que solo benefician a una pequeña parte del sector, por lo que pronostica para su gremio "un estado de alarma continuo".

Entre sus demandas, el sindicato Teknikariok ha denunciado que, por la falta de regulación, el sector "padece de precarización tanto en horarios, como en seguridad laboral, y en algo fundamental, como es el derecho a ayudas por desempleo, que es donde más inconvenientes encuentran para reclamar sus demandas ya que, aún haciendo los mismas labores, tienen diferentes figuras de contratación como asalariados fijos, eventuales, por obra y servicio o alta en régimen de autónomos".

En ese sentido, han considerado que, "aún teniendo el objetivo desde el sindicato de regular estas peculiaridades mediante convenios colectivos que amparen a cualquier trabajador, en estos momentos reclaman una protección para el colectivo de técnicos que salvaguarde su capacidad de seguir dedicándose al mundo del espectáculo".

Por ese motivo, han solicitado al Gobierno Vasco, en primer lugar, la aprobación de un complemento en las ayudas para los trabajadores de espectáculos y eventos hasta un sueldo digno de 1.200 euros, hasta que los trabajos que puedan realizar les garanticen "un mínimo de ingresos".

Asimismo, ha remarcado que "ya se ha inyectado capital en varios sectores para garantizar la continuidad de empleo" y han exigido que su sector "no sea menos", por lo que reclaman "un plan de acción para el mismo".

En cuanto a los asalariados que se encuentran en ERTE, Teknikariok pide que "éste se alargue hasta que la actividad vuelva a la normalidad" o como mínimo, "hasta que se garantice una continuidad real del empleo", ya que consideran "insuficiente la medida de complementación que se ha aprobado por haber dejado fuera a una parte de los trabajadores, debido a la cuantía máxima de ingresos que se ha establecido".

Para trabajadores con altas por obra y servicio, el sindicato reclama el reconocimiento de "su eventualidad, como se ha hecho en la prórroga de las ayudas por cese de actividad, y, aún no estando de alta en la fecha de la declaración del estado de alarma, poder acogerse al derecho de algún tipo de ayuda que no sea la consumición de su paro o el no derecho de subsidio por no tener el tiempo de cotización necesaria para solicitar el mismo, como se ha hecho en caso de ERTEs".

Patricia Lorenzo, portavoz del sindicato, dice que el panorama para el sector es desolador y añade: "Las contrataciones han bajado una media de un 80% según los datos del Gobierno Vasco".

En relación a los que desempeñan su labor en el régimen de autónomos reclaman que se les exima del pago de cuotas y se compense el cese de actividad hasta completar ese salario digno de 1.200 euros, y, así, garantizarles un ingreso digno".

Por todos estos motivos, han querido con esta concentración, tal y como ha señalado Unzaga, "hacer su propia valoración y denuncia sobre la actual crisis económica y social", pero también la situación en la que ha dejado a su gremio, para denunciar "el abandono por parte de instituciones y alertar del riesgo de desempleo en masa" dentro de su actividad, en la que, según sus estimaciones, trabajan entre 2.000 y 3.000 personas de las alrededor de 7.000 que se dedican en Euskadi a la cultura y las artes escénicas en directo.