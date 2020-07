El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga aprueba en Pleno la oposición al macroproyecto de granjas porcinas

En sesión plenaria celebrada el pasado martes 30 de junio, el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga aprobó una Moción en la que declara “oponerse radical y frontalmente” al conjunto de proyectos de macrogranjas que se pretenden instalar en las comarcas del Boedo, Ojeda, Pisuerga y Odra.

El macroproyecto presentado el 28 de febrero, prevé la construcción de 14 granjas de las cuales 2 son de madres (3600 cerdas/granja), 2 de transición (16.000 lechoncillos/granja) y 10 de cebo (7200 lechones /granja) , lo que supone una población de más de 100.000 cerdos en un área de 37 x 38 km y un perímetro de unos 100 km, para una población de unos 4000 habitantes entre los municipios afectados.

Concretamente en el municipio de Herrera de Pisuerga, se han presentado sendos proyectos en las localidades de Olmos de Pisuerga y Naveros de Pisuerga, ambas con afecciones al Canal de Castilla. Sin embargo, la más cercana al núcleo urbano de Herrera de Pisuerga sería la de San Quirce en Alar del Rey, visible desde el Mirador Duque de Frías,

Ante esta situación, la moción hace una exposición de motivos de este posicionamiento, entre los que se considera “la preocupación y rechazo que de forma generalizada han transmitido los vecinos de nuestros pueblos y comarca, y que la experiencia acumulada acredita que las explotaciones intensivas de este tipo generan graves inconvenientes en las zonas donde se instalan: olores, impacto visual, consumos desmesurados de agua, contaminación del suelo y acuíferos, emisión de gases de efecto invernadero, focos de infección en pandemias...”

También se considera que “frente a los quebrantos constatados, el promotor ha publicitado anticipadamente las ventajas de una supuesta y masiva generación de puestos de trabajo con el ánimo de obtener el favor de administraciones y opinión pública y que esta repercusión laboral positiva también es desmentida allí donde existen estas industrias” abundando en que “la instalación de cualquiera de las pretendidas explotaciones no sólo no contribuirá a evitar la despoblación de los núcleos de la zona, sino que provocará la desaparición progresiva de aquellas poblaciones. Más aún, al no tratarse de una granja concreta que incidiría en una determinada localidad sino que se forma una malla territorial de ellas, afectará a comarcas enteras que serán percibidas por la ciudadanía como territorio insalubre, donde no solo se perderá toda ilusión por recuperar viviendas y población sino que además se depreciará el valor de propiedades y negocios.”

Por todo ello la moción supone una oposición en los términos expresados a este conjunto de proyectos, por lo que “se instará a la Junta de Castilla y León a la denegación de las autorizaciones ambientales ... … o en su defecto al decreto de una moratoria, máxime cuando las necesarias autorizaciones para uso excepcional en suelo rústico están supeditadas a la existencia de un interés público, condición que a la vista del rechazo de poblaciones y ayuntamientos y de las constatadas afecciones al medio ambiente no es tal.” La moción continúa con el “apoyo a las iniciativas que en este sentido y de forma responsable promuevan Entidades Locales, Asociaciones y Colectivos Cívicos de la zona”,

Y finalmente acuerda “remitir copia certificada del acuerdo al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, a la Subdelegación del .Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Diputación de Palencia y a la Confederación Hidrográfica del Duero”, facultando Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Fernández Ortega “para hacer efectivas las pretensiones referidas en el presente acuerdo, así como presentar alegaciones ante cualquier administración que se precise” , además de “instar a los Ayuntamientos de nuestra comarca y vecinas a aprobar una moción en similares términos.”

La moción fue llevada a pleno por la agrupación electoral independiente IPH para intentar conseguir el mayor consenso posible a nivel comarcal, ya que se encuentran en la misma sintonía la práctica totalidad de ayuntamientos de las comarcas afectadas, independientemente de las siglas de los equipos de gobierno de las respectivos corporaciones. La votación salió adelante con los votos favorables de la agrupación electoral IPH y del PSOE, y con la abstención del PP.

En el mismo pleno, se aprobó la aceptación de la delegación de contratación de obras en todos los núcleos urbanos del municipio, varias medidas contra la crisis del Covid principalmente con la contratación de personal y de fomento de la vivienda con la contratación de un arqueólogo.