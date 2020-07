La Real actúa con la lesión de Odegaard pensando que se va a quedar

Javier Barreda, el médico de la Real Sociedad, ha explicado los diferentes problemas de lesiones que sufre la Real Sociedad a día de hoy, que son unos cuántos y de bastante relevancia. Este es el resumen de todas sus explicaciones.

-Barrenetxea: Empezó a tener problemas el 3 de junio. Y entrenó hasta el 7 de junio con el grupo. Se vio una pequeñas sobrecarga y estuvo unos días fuera del grupo. Y en el calentamiento del partido contra Osasuna tuvo dolor y se le volvió a parar. Se ha ido sintiendo mejor y este miércoles empezó a entrenar con el grupo, aunque el tiempo es muy ajustado, pero considerando todos los datos y la situación en la que estamos hemos considerado que empiece con el grupo. Hemos pensado en todas las cosas y hemos decidido tirar para adelante, posiblemente en otras circunstancias hubiéramos actuado de otra forma. Pero es un jugador con el que hay que tener cuidado con sus problemas musculares, pero no temor.

-Bautista. Se cayó en su casa aquí en Renteria el seis de junio y se hizo daño en la muñeca. Tiene una rotura de escafoides sin desplazar, y se decidió una operación el 16 de junio en el Hospital Donostia. Ha ido todo bien y no habrá problema.

-Guevara. Sufrió el tobillo derecho en junio muy aparatosa. Se veían diferentes lesiones. Le vieron varios radiólogos y como no avanzaba se le hizo otra prueba y se le vio una pequeña fractura a nivel distal de la tibia que justifica la lentitud de su recuperación. Lo de Ander ni es quirúgico, ni se recomienda. No se puede asegurar que vaya a estar en la próxima pretemporada. Pero ojalá pueda estar, trabajamos para ello.

-Illarramendi. Lleva una temporada con bastante mala suerte con dos lesiones muy severas. Con rotura de aductor derecho y de tobillo. Ha estado recuperándose hasta principios de marzo con altibajos. Con molestias pero esperando para que con entrenamiento se le fuera pasando. El tobillo no le ha dado apenas guerra, pero el aductor derecho le sigue molestando y le impide golpear el balón en largo, para desplazarse y golpear en corto no hay problemas. Así que viendo el panorama estamos explorando nuevas posibilidades y hemos consultados a un especialista de Burdeos y otro de Londres, porque lleva año y pico y no está como para jugar a gusto. En pocos días van a tomar una decisión, aunque aún no se puede comunicar porque el jugador quiere ser dueño de su decisión y tratamiento. En este tipo de lesiones en el aductor, si se opera, es un plazo de tres o cuatro meses, porque hay diferentes posibilidades quirúrgicas. Porque es algo que no se descarta. Él ve que después de unas semanas no está bien para golpear al balón. Pero él lo lleva bien. Ahora tuvo problemas en el aductor izquierdo, pero es menos grave; aunque el que nos preocupa es el aductor derecho, que es el que se lesionó en Valencia hace años y el que le está dando problemas.

-Odegaard. Tendinopatia rotuliana de la rodilla derecha que lleva varios meses una lesión muy pesada como le pasa a muchos deportistas y no tiene un tratamiento muy claro que pueda ser efectivo. Hemos hecho tratamiento con fisioterapia, se le ha regulado la carga, y ha parado algunos partidos. Pensábamos que eso seria positivo y que el confinamiento sería positivo. Después de empezar a entrenar estaba mejor que antes del confinamiento y en el partido del Madrid le dolía bastante y que le impedía jugar cómodo. Así nos empezamos a mover, hemos hablado con él, hemos consultado en Barcelona y lo que intentamos es explicar otros tratamientos intentando evitar el tratamiento quirúrgico para que pueda jugar lo que pueda hasta final de temporada de la mejor forma posible, siguiendo sus necesidades y lo que se necesita el equipo. El problema es que esta lesión es muy limitante, pero se puede curar con cuidados y tratamiento conservador. Hemos tenido otros jugadores recuperados. En principio entre todos los que estamos alrededor de él, nosotros, el Real Madrid y su asesor médico hemos decidido evitar el tratamiento quirúrgico. La idea es no operar tampoco después del final de liga, pero iremos viendo también su evolución.

-Odegaard. Todos queremos que se quede, el chico está a gusto, pero yo no le he preguntado. Cuando hacemos lo que hacemos es pensando que se va a quedar, que e nuestro. Si supiera que se va a marchar y no va a estar aquí el año que viene actuaría de otra forma. El Real Madrid está informado, pero hemos actuado con mucha autonomía. Aunque hacemos caso sobre todo al paciente, en este caso Martin. Del nuevo tratamiento no podemos decir nada, pero sí te digo que se ha evitado el quirófano, porque nadie asegura que de esa forma se va a recuperar por completo.

-Sangalli. Se le ha salido hasta en tres ocasiones la rotula, luxaciones de rótula. A la primera se suele decidir operar, pero se hizo otro tratamiento. Estuvo dos años sin problemas hasta el partido de becerril. pero tras estar parado doce días y se solucionó. Se entrenó hasta después del confinamiento, pero ahora en junio se le volvió a salir, por lo que se decidió consultar con Mikel Sánchez y se decidió operar, porque sino no podía recuperarse del todo.

-Negativa de la liga a fichar que no entienden en la Real. Se hacen los papeles en plazo e hicimos un informe explicando lo que había pasado, Mikel Sánchez nos hace otro informe externo. Y el club nos recomiendo un tercer informe de la mutua de la federación. Y lo han desestimado. basándose en el punto 2 que está sujeto a interpretación, porque ellos interpretan que es un problema crónico, pero aunque lleva con el problema desde 2017 entendemos que es una agudización. Y ademas nos dicen que la tercera luxación ha existido al no haber síntomas de edema oseo como si había en la segunda luxación. Pero tenemos un vídeo en el que Sangalli se tuerce la rodilla y se retuerce de dolor. El caso es que no era un plan, contábamos con él. En la contestación del segundo escrito la sensación de que se duda. y el club sigue quejándose y se ha mandado un vídeo con Sangalli jugando y con el momento de la lesión, para nosotros está clarísimo y no entendemos la respuesta. En la Real están muy molestos, porque Sangalli puede encajar en una lesión de larga duración, pero que duden de que haya existido la última lesión duele mucho a los médicos de la Real.