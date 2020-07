"El Racing es muy grande y yo quiero seguir también en Segunda B"

Que duro está siendo esto...

Sí..., la verdad que sí. Por ejemplo, yo creo que en Almendralejo entramos bien al partido, tuvimos la ocasión de Guillermo que fue al travesaño, pero en esa acción en la que nos meten el primer gol nos vinimos abajo. Ahora, en la situación en la que estamos, esos golpes nos duelen más. No queda otra que levantar la cabeza y ya solamente por nosotros, en lo que queda, ir a ganar lo máximo posible.

Y encima les tocó uno de esos 'penaltis de VAR', de los que nadie ve pero que repetido a cámara lenta sí parece penalti...

Está claro. Al final tampoco sé muy bien como funciona el VAR, porque viene de un rebote, algunos pitan penalti, otros no..., pero, bueno, no vamos a echar la culpa tampoco a eso.

En la última media hora pareció que el depósito de fe ya lo tienen vacío...

Sí. Estábamos ya jodidos..., íbamos a Extremadura con la intención de ganar y dar un gol en la mesa, pero cuando te meten dos goles en cinco minutos te vienes abajo. Solo queda terminar lo mejor posible.

Esta temporada era su debut en Segunda y ha jugado bastante, ¿los malos resultados del equipo empañan las buenas sensaciones que pudiera tener?

Sí, está claro. He disfrutado de jugar los partidos de Segunda división, pero los resultados no han llegado y te quedas con la sensación de ¡vaya año! He tenido algunos errores que han acabado en gol y te merma un poco, pero personalmente he visto que puedo competir en la categoría.

Solo cuatro victorias y sentenciados muy pronto, ¿son tan inferiores a los demás como parecen decir los números?

No, para nada. Durante todo el año hemos demostrado que podíamos ganar a cualquiera, pero sí que hemos tenido fases en los partidos, algunos minutos, en las que nos hemos desconectado y nos han metido goles que nos han hecho perder muchos puntos.

Usted acaba contrato, ¿quiere seguir en el Racing en Segunda B?

Sí. Yo estoy muy contento aquí, siempre he dicho que este club es muy grande y quiero seguir. Ya se verá, porque todavía nadie me ha dicho nada, ni de seguir ni de no seguir, ni a mí ni a mi agente. Ahora a centrarme en los partidos que quedan y luego ya se verá.

¿Usted es de los que, pese a acabar contrato y no haber nada en juego, quiere seguir jugando? Hay futbolistas en esas circunstancias que prefiere no arriesgarse a una lesión...

Yo quiero jugar. Somos profesionales y tenemos que acabar bien. Y personalmente quiero jugar lo más posible y lo mejor posible. Si el míster lo quiere, yo voy a estar presente y a intentar dar lo mejor de mí hasta el final.

¿Se le puede decir algo al racinguismo?

La verdad es que en estos momentos no sé que le podríamos decir a la afición...