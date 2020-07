El Grup per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló cederá su archivo a la Diputación

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló cederá al Servicio de Archivo, Gestión Documental y Publicaciones de la Diputación el archivo que ha elaborado sobre la Memoria Histórica que contiene más de 400 documentos que explican las consecuencias que tuvieron la Guerra Civil y la postguerra en la provincia de Castellón.

Se trata de una cesión temporal de una información histórica que durante un periodo de cinco años pasará a formar parte de los fondos documentales de la institución provincial para ser accesibles a la ciudadanía a través de su página web. Los investigadores y el público en general podrán consultar online fotos, cartas de despedida de condenados a muerte, partidas de defunción, periódicos de la época y otros documentos de interés aportados por las familias de las víctimas o conseguidos en otros archivos.

Así se ha decidido en el transcurso de la reunión que se ha celebrado en la sede del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló entre representantes de esta asociación y las diputadas provinciales responsables de las áreas de Archivo y Memoria Histórica, Ruth Sanz y Tania Baños, un encuentro en el que ambas han podido comprobar in situ la importancia de esta documentación. En palabras de Sanz, «el acuerdo es necesario para universalizar el acceso a esta información fundamental sobre nuestra historia reciente que se materializará a través de un convenio entre la Diputación y el Grup per la Recerca de la Memòria».

Por su parte, la diputada de Memoria, Tania Baños, ha mostrado su satisfacción por la cesión documental acordada y ha dado las gracias a los responsables del Grup por «el gran trabajo realizado durante años, que es necesario institucionalizar». Ha destacado que se trata de un archivo que «se fue construyendo cuando las instituciones no estaban del lado de la Memoria».

Baños ha finalizado su intervención recordando que la creación del Área de Memoria fue una decisión del presidente José Martí, quien «nada más acceder al cargo optó por dar un paso adelante para dignificar a las personas víctimas de una parte nuestra historia contemporánea, que esperamos que nunca más se vuelva a repetir, y a las familias que después de 80 años siguen buscando a sus antepasados».