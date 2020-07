Botella: "Había que regularizar el parking del HURS y se ha buscado la opción más cercana a la gratuidad "

En las últimas semanas, la gestión de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha sido criticada por la salida a licitación del parking del Hospital Universitario Reina Sofía. Una polémica que no es nueva: se inició en 2016, cuando el anterior ejecutivo adaluz, que encabezaba la socialista Susana Díaz, lanzó el pliego para privatizar el aparcamiento, con el objetivo de destinar los fondos a la ampliación del hospital Materno-Infanitl.

El rechazo social a la iniciativa cuajó en la Plataforma Aparcamientos Reina Sofía, que encabezada por FACUA, integró a representantes de sindicatos y organizaciones vecinales, así como a partidos políticos tales como Izquierda Unida (IU) o Partido Popular (PP). Este último llegó a presentar una Proposición No De Ley en el Parlamento de Andalucía, así como a registrar mociones en varios ayuntamientos de la provincia de Córdoba, exigiendo "la gratuidad de los servicios de aparcamiento de todos los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma".

Finalmente, el gobierno andaluz dio marcha atrás, e incluso algunos representantes municipales del PSOE como el concejal Pepe Rojas han reconocido aquella iniciativa como "un error que se corrigió".

Con este contexto como precedente, ahora la administración andaluza de Juanma Moreno pisa el acelerador y saca a licitación el aparcamiento. No obstante, se basa en un informe del Servicio de Intervención de 2018 (todavía con el PSOE en el poder) que intaba a la administración a regularizar la situación de esas 2.100 plazas de aparcamiento.

En la actualidad, una empresa privada que integra en su plantilla a personas con discapacidad y en riesgo de exlcusión social hace usufructo del parking con "la voluntad", de los que allí estacionan. Todo ello, pese a que los suelos son propiedad de la Junta. Es ahí donde Intervención pone el foco, alertando que "nadie puede, sin autorización, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponda".

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía acusa en ese momento al PP de "traición a los cordobeses" por "querer especular con la Salud". Tildan el pliego de "pelotazo" y anuncian que lo han puesto en manos de asesores jurídicos para impugnarlo y así paralizar su privatización.

Según lo que se detalla en el pliego de contratación, la empresa adjudicataria tendrá que subrogar a los guardacoches que actualmente trabajan en el parking; y se invertirán 100.000 euros para mejoras como señalética o la instalación de un espacio dedicado para bicicletas y patinetes. Todo ello además de pagar un canon de 12.000 euros anuales, aunque la plataforma calcula que los ingresos de la adjudicataría podrían rondar los 350.000 euros por temporada.

El compromiso de la Junta es "que el precio del parking será de un euro por vehículo, con independencia del tiempo que permanezca estacionado". Con esta premisa, la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, atiende a Radio Córdoba - Cadena SER.

La Junta ha insistido en que este pliego es "la mejor solución" para el aparcamiento del Reina Sofía, ¿cuál es el pretexto?

Esto se ha hecho porque existe una necesidad legal de regularizar la situación de los aparcamientos. La plataforma se creó en un contexto completamente distinto al actual, cuando el PSOE elaboró unos pliegos en los que vinculaba la explotación de los aparcamientos a la construcción de un edificio de consultas externas. Es decir, una obra que tenía que ser financiada por la administración se pretendía pagar con la recaudación de los aparcamientos, de los usuarios. Todo ello implicaba una carga para el bolsillo de los cordobeses muy distinta a la situación actual, que costará 1 euro por coche, lo más cerca posible a la gratuidad. Además ese euro será válido con independencia del tiempo que permanezca el vehículo estacionado.

Pero en el pliego se establece un máximo de 48 horas por vehículo, a excepción del coche o motocicleta de la persona hospitalizada...

Hay que procurar que el aparcamiento del Reina Sofía no sirva para dejar el coche allí e irte de vacaciones, creo que es algo lógico también. Lo importante es que si una persona está enferma el contador no sigue aumentando.

¿El informe de Intervención contemplaba alguna alternativa a la externalización?

El informe dice claramente que nadie puede ocupar bienes de dominio público. Esos terrenos no pueden ser ocupados por alguien sin título alguno y explotarlos. A día de hoy ese espacio lo está gestionando una empresa de integración laboral, pero una empresa privada al fin y al cabo. Tiene contratada a 11 personas que piden el pago de un euro de forma voluntaria y todo el mundo sabe que la mayoría de las personas pagamos ese euro.

Pero insisto: esa situación es irregular porque esta empresa está ahí sin título jurídico ninguno y el informe expresa claramente que "las concesiones que se realicen por la administración deben estar sustentados en procedimientos que garanticen los principios de publicidad y concurrencia", que es justamente lo que estamos haciendo ahora.

Fíjese en la gravedad del asunto que el informe de Intervención apunta incluso a que la situación actual supone un "menoscabo de fondos públicos".

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía insiste en que el PP ha engañado a los cordobeses porque en su momento se posicionaron a favor de la gratuidad total del parking

Con toda la humildad del mundo le diré que la reacción me parece excesiva. Entiendo que la Plataforma defendía la grauitdad, pero la situación del aparcamiento hay que regularizarla por imperativo legal. Y no puede haber una concesión de un servicio público sin que se fije un precio y el precio que se ha fijado es de 1 euro.

Además se establece que la adjudicataria tendrá que hacer mejoras en la señalética o al alumbrado del aparcamiento.

Pese a todo, me gustaría recordar que la concesión es por tres años, por lo que si desde la Plataforma nos presentan a Salud y Familias un proyecto alternativo redactado que se ajuste a Ley, tienen mi compromiso de que lo estudiaré.

A título personal, ¿a usted le gusta esta solución?

A mí sí me gusta, en primer lugar porque es la posible y porque no va a cargar más al bolsillo de los cordobeses. A día de hoy todo el mundo paga el euro de voluntariedad cuando va al Reina Sofía y ese precio no aumenta. Es decir: nada cambia para los cordobeses, solo que ahora se hace de forma ordenada.

Yo entiendo que la Plataforma ha tenido su razón de ser, pero deben comprender que de 0 a 10 no siempre se consiguen el máximo de tus objetivos. Si yo fuera la plataforma y tuviera que evaluar esta situación quizá me pondría un 8 de nota.

He estado en contacto con ellos desde el primer momento, tuvimos una reunión en el propio Hospital en la que nos pidieron el informe y ahí sí le reconozco que tardamos algo más de una semana en poder facilitárselo, porque necesitábamos las autorizaciones correspondientes y con la situación de la pandemia los trámites no eran tan ágiles.

Por ello insisto: transparencia total y voluntad de diálogo.

La Plataforma convocó esta semana a los medios para anunciar que ha puesto en manos de abogados el pliego de contratación. ¿Cómo valora esto?

Dicen que falta un informe de viabilidad, que hay legislación derogada, que no es cierto que se recoja la subrogación del personal...todo está publicado en el BOJA. Yo respeto profundamente a la Plataforma, si quieren impugnar el pliego que lo hagan, están en su derecho, pero creo que no hay motivos para hacer esta oposición tan frontal y virulenta.

Yo hablo en la confianza que me dan los técnicos que han elaborado el pliego, que me dicen que la subrogación está contemplada y se obliga a la empresa a asumir a esos trabajadores.

En el pliego se específica que el suministro eléctrico lo pone el hospital a disposición de la adjudicataria, unos 6.281 euros al año. Parece algo extraño que un servicio que se externaliza siga teniendo gastos para las arcas pública ¿no?

La verdad que ahí no entro, son cuestiones muy técnicas que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud han contemplado en la elaboración del pliego, acogiéndose a lo que marca la normativa. Este pliego da repuesta a la necesidad de regularización.

A mí lo que me llama la atención es que nadie exija la regularización y esto no sea objeto del debate público.

Si los pliegos tienen algún problema tienen todo su derecho a recurrirlo, pero no entiendo esta crítica política tan feroz. Les invito a que en estos tres años pongan encima de la mesa otros modelos de gestión.