Vergès no descarta tornar al confinament domiciliari a Lleida

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha advertit aquest diumenge que el confinament perimetral de la comarca del Segrià per la COVID-19 podria durar més de dues setmanes, i no descarta que calgui endurir les mesures preventives amb un confinament domiciliari, si bé espera que no sigui necessari.

En una entrevista a RAC1, la consellera de Salut ha considerat que "si la gent és molt conscient del que tenim per davant, que no és cap broma, no hauria de fer falta" estendre les mesures de contenció de l'epidèmia. Ha reconegut, però, que endurir les mesures de contenció, i obligar a un confinament domiciliari, és una cosa que el seu departament ara mateix "no pot descartar".

Sobre el confinament perimetral, ha assenyalat que podria durar més de dues setmanes, i que si no és tan restrictiu com el que va tenir lloc a la Conca d'Òdena és perquè la situació al Segrià no és tan greu. La consellera de Salut ha rebutjat que s'hagi reaccionat tard al Segrià: "tot ha de madurar abans de prendre decisions, i quan està tot tancat, llavors és quan hem de sortir a explicar-ho, no abans". "Analitzem la situació i vam veure que en una setmana s'havien duplicat el nombre de casos, de manera que, arribats a aquesta situació, cal aplicar mesures extraordinàries", ha explicat.

Sobre la problemàtica dels temporers, ha puntualitzat que el 90 % dels que es troben allotjats en pavellons no estan treballant actualment, ja que la falta de "papers" els impedeix fer-ho en molts casos. Ha culpat, en aquest sentit, a l'Estat d'aquesta situació perquè "no serveix de res mirar cap a un altre costat" ja que, amb això, "se'ls nega el dret de ser reconeguts com a persones i a tenir papers". Segons la consellera Alba Vergés, la Generalitat està insistint en la necessitat de regularitzar la seva situació, però també ha advertit que en la campanya de recollida de fruita "es barreja tot, no només hi ha temporers, també hi ha molta gent dels pobles".

Catalunya ha acumulat en les últimes hores 294 nous contagis per coronavirus, la meitat d'ells a la província de Lleida, el que eleva a 73.154 el total de positius des de l'inici de la pandèmia, mentre que les funeràries han comunicat onze morts. Segons ha informat el Departament de Salut en un comunicat, a la regió sanitària de Lleida, que inclou la província amb l'excepció de les comarques pirinenques i les centrals, s'han confirmat en les últimes hores 140 casos de coronavirus, de manera que la xifra total ascendeix a 3.486, 599 d'ells en residències.

L'augment de casos positius va portar ahir a la Generalitat a acordar el confinament de la comarca del Segrià, on es troba la capital lleidatana i també l'Hospital Arnau de Vilanova, centre sanitari de referència de les comarques veïnes i d'algunes zones limítrofes d'Aragó.

L'últim recompte efectuat pel Departament de Salut revela que en un dia s'han detectat dos casos positius en residències, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia a geriàtrics ascendeix a 15.043.