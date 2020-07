"No pienso en el playoff porque que el Sporting gane cuatro partidos me sorprendería muchísimo"

Antón Meana ya está en Gijón. Una ciudad que observa cambiada pero que le gusta. "Esto es un paraíso. Me encanta el paseo del Muro peatonal porque un domingo por la mañana se convierte en una ciudad muy deportiva". Tras seis meses fuera de casa aprovechará para hacer el paseo hasta El Molinón aunque, en lo futbolístico, afirma que "cualquier derrota saca al Sporting de cualquier sueño. No pienso en el playoff ni hago muchas cuentas, prefiero disfrutar del juego". Antón es más partidario de pensar que "el Sporting haga un buen partido y acabe la temporada con dignidad. Que ganaran cuatro partidos me sorprendería muchísimo".

Mirando la tabla apunta que "si pierdes dos partidos igual tienes que mirar hacia abajo. Tampoco hay tanta distancia entre el Oviedo y el Sporting. Es mas amarrar la salvación definitiva y si luego se dan los resultados y piensas en el playoff pues te llevas una alegría".

En cuanto al uso del VAR, tiene claro que "el penalti en Almería es penalti y más en el minuto en el que es. Es un penalti que otros campos se pita. No hablo de persecución contra el Sporting porque no la hay pero no es normal que no te lo piten. Es un problema de criterio que al Sporting le peocupa menos por la situación en la que está pero, al final, es lo que dice Iturralde González en Carrusel: tú tienes que ver la jugada en televisión 10 segundos y si no lo ves claro seguir".

En cuanto al entrenador, ve a Djukic "un poco desbordado. No está demostrando conocimiento absoluto de la plantilla ni de la categoría. Es un toro complicado pero está amortizado. Ni siquiera va a dejar el legado de regalarnos cinco partidos con los de casa". Sobre el futuro inquilino de El Molinón, el periodista gijonés no lo ve claro; más teniendo en cuenta que Juan Ramón López Muñiz ha fichado por el Alavés. "No quedan muchos más entrenadores que conozcan la casa y la categoría. Está Alejandro Menéndez que nunca es una alternativa y no lo entiendo. Con Muñiz fuera, la eleción empieza a ser una moneda al aire". Otra opción que "creo que ilusionaría a la gente es Abelardo pero lo veo difícil porque el Pitu creo que ha acabado un poquito cansado de la etapa en Barcelona".

Lo que sí ha percibido Antón tras hablar con gente del fútbol es que Javi Rico no ha empezado demasiado bien en Gijón. "Me cuentan que ha entrado con unas formas muy contundentes, ha tenido problemas con Manu García por la cláusula de su contrato tal y como contamos la semana pasada y eso ha creado algo de mal ambiente en el entorno del futbolista.... Por lo que me dicen tiene unas formas un poco duras y tampoco hay mucha gente que hable bien de Noel Calleja que llega con él". El gijonés ahonda en la situación de Rico. "Ha venido marcando distancia sin tener un bagaje que se lo permita. Dicen que casi no consulta cosas, muy seguro de sí mismo. Sería bueno que le conociéramos un poco más y no viviera aislado porque mira como acabaron Torrecilla y Nico Rodríguez".

Para acabar, Antón Meana apunta que el público en los estadios lo que resta de temporada "está descartado. El CSD está muy pendiente y tienen miedo a rebrotes en verano. Si se puede, habrá fútbol en septiembre con público pero no es seguro. Los clubes están preocupados porque tienen que preparar la campaña de abonados y no es lo mismo sabiendo que va a entra público seguro que tener que esperar a 2021. Hay mucho nerviosismo y no me tarevo a decirte nada".