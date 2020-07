Por 25 pesetas, nombres de parejas que fueron al 'Un, dos, tres...', como por ejemplo, Amparo y Antonio

Amparo Marzal y Antonio Puig, fueron concursantes del mítico programa de televisión ‘Un, dos, tres...’. Lo hicieron en el año 1.978, cuando todavía era Kiko Ledgard su presentador, y poco tiempos después, en 1.982, en el debut televisivo de Mayra Gómez Kemp. También recuerdan que entre el elenco de azafatas de grandes gafas se encontraba una jovencísima Victoria Abril, ahora convertida en actriz de renombre.

Son solo algunas de las muchas anécdotas que Amparo y Antonio nos han contado en el programa Hoy por hoy, tras más de cuatro décadas de su paso por la televisión.

Calentando el ambiente cara a nuestro próximo "tesoro" ¿Recuerdas cuando veías la televisión en familia jugando y sufriendo con los participantes de un famoso concurso? #TesorosDeLaTele pic.twitter.com/KuoKR3Wggg — Pedro Santos (@Pedrosantos_tve) June 8, 2020

No han sido las únicas. La pareja de Cartagena también nos ha contado cómo era de distinto el programa que veíamos todos los españoles la noche de los viernes en TVE del que vieron ellos desde dentro y como parte protagonista. “No había mucha diferencia, si que es verdad que era todo grabado, pero era algo así como un falso directo”, recuerda Amparo, quien ha tenido palabras de cariño y admiración hacia Chicho Ibáñez Serrador, “era un profesional excepcional y se le veía buena gente y cariñoso. Recuerdo que en una eliminatoria la pareja contraria se quejó de que nosotros habíamos ganado; decían ellos que no lo veían claro. Aunque Chicho miro y remiró la grabación y no vió falta alguna, para que no hubiera dudas tuvimos que repetir la prueba del toro mecánico. Tanto Antonio como yo nos agarramos al toro como si no hubiera un mañana, y volvimos a ganar”, nos cuenta entre risas Marzal.

Amparo Marzal durante la eliminatoria que tuvieron que grabar dos veces y en la que resultaron pareja ganadora en ambas ocasiones / undostresweb.16mb.com

Antonio ha reconocido que aunque fue mucha la popularidad que en su día consiguieron gracias a su permanencia varias semanas en el concurso. Amigos suyos les recriminaron que habían ido a un concurso de escaso nivel cultural. Aunque esas ‘críticas’ nunca les importaron, si que es verdad -reconoce Puig- que ahora cuando revisa las cintas no soporta ver donde se equivocaba. “Cómo pude cometer ese error”, recuerda este profesor universitario retirado.

Amparo y Antonio dejaron huella televisiva, como así reconoce una de las páginas web que rinde tributo al concurso undostresweb.16mb.com donde hablan de ellos como: Amparo Marzal Martínez y Antonio Puig Renau, matrimonio y residentes en Cartagena, forman una de las parejas de concursantes de «Un, dos, tres...» más recordadas por el equipo del programa y por los espectadores.

Amparo Marzal y Antonio Puig, matrimonio de Cartagena, participaron en el ‘Un, dos, tres’ el 20 de agosto de 1982, consiguiendo ser la pareja campeona en el arranque de la 3ª etapa del concurso. Ese día, se estrenaba en el programa una presentadora... #DóndeEstabas82 pic.twitter.com/835oXnpYEf — Prointel (@ProintelTV) January 11, 2018

Hasta incluso, -comenta Antonio- llegamos a protagonizar el anuncio de televisión del festival Sonorama, donde aparecíamos como concursantes de ‘Un, dos, tres…’ y en el que por 25 pesetas nos pedían los nombres de los grupos y cantantes que aquel año iban a aparecer en el cartel de conciertos. “Fue muy divertido”, recuerda entre risas la pareja.

Aunque quizá es exagerado decir que su paso con el concurso les cambió la vida. Si que es verdad que las 375.000 ptas que conseguieron o el coche, fueron dos 'premios gordos' que les ayudaron a comenzar una vida como matrimonio, que casi 40 años después ha resultado todo un éxito.