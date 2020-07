Vecinos de Kobetamendi: "Cuando suena una canción bonita, abro la ventana"

Desde este jueves hasta el sábado día 11, Bilbao volvería a celebrar el tradicional festival del BBK Live en la cima del monte Kobetas, pero la pandemia del coronavirus ha hecho que se cancele. Los vecinos del barrio de Altamira se muestran desilusionados y ya esperan el festival del año que viene.

A estas alturas ya se habrían instalado los escenarios, los baños, los contenedores y se habría cortado la carretera. Pero los vecinos van a echar de menos los gritos, la música y sobre todo las risas de los jóvenes.

Juan tiene unos 80 años y es vecino del barrio de Altamira y comenta que este año van a echar de menos los gritos y la música. "Que haya movimiento, si no a ver qué vais a hacer los jóvenes", dice con una gorra calada y un bastón de madera brillante en la mano.

La campa del Kobetas este año no se llenará de gente y, aunque haya algunos vecinos que comentan que así es mejor por el tema de la basura y del corte de las carreteras, la mayor parte de ellos se muestran apenados.

Miren va todas las semanas a visitar a sus padres, que viven en un piso a las faldas del Kobetas. Cargada de bolsas de comida dice que eran unos días en los que se veía mucha gente. "A mí me gusta ver esa vida, ese trasiego de gente, autobuses para arriba y para abajo...", comenta Miren.

Por otra parte, el festival hace que jóvenes de todas partes se acerquen al barrio y consuman en los establecimientos de la zona, algo que Miren señala que es muy importante. "No es lo mismo lo que cuesta una bebida en el recinto y lo que te cobran en los bares de Altamira. Hay que apostar por lo local", señala la mujer.

Pero no todos los vecinos comparten la misma opinión, Jon, un jubilado con un bigote sacado de una película francesa, vive en una pequeña casa al final de los 388 escalones de subida al monte y comenta que no le importa que se cancele este año. "Al menos no nos cortarán la carretera y podré ir a visitar a mis amigos de la cima, que se quedan secuestrados por el festival mientras dura, porque luego tienen problemas para entrar en su propia casa", comenta en referencia a una casa al lado del parking de autocaravanas, donde vive un matrimonio muy mayor, que se queda dentro del recinto del festival.

Miguel es un señor con camisa a cuadros de mango corta y con pocos dientes. Pasea todos los días por la cima del Kobetas y luego se sienta a fumar en un banco a la sombra de los árboles. Vive también en el barrio de Altamira y dice que hay que mirar por la juventud, que hay que disfrutar de la vida. "Da alegría sentir la música. Cuando [en el festival] tocan una canción bonita, yo abro la ventana para escucharla", dice el jubilado. Después de darle una larga calada al cigarro señala: "La tristeza es para la pandemia esta, hostia. Eso sí que es triste".

El festival del BBK Live se celebrará de nuevo en julio del año que viene de jueves a sábado y muchos de los artistas que iban a venir este año ya han confirmado su asistencia para el año que viene en la cima del Kobetas. Los vecinos del barrio de Altamira no pagarán la entrada, pero seguirán el ritmo de la música desde sus casas y volverán a abrir las ventanas para ver a los jóvenes subir, bajar, cantar y sobre todo reír.