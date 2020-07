El Principado admite que el "objetivo es ir hacia el uso obligatorio de la mascarilla"

Si había alguna duda hoy podemos decir que ha quedado despejada. "El objetivo del Principado es ir hacia la obligatoriedad del uso de la mascarilla". Lo ha dicho esta mañana el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, en la Junta General, durante la comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

Se confirma así lo que ya había apuntado a través de las redes sociales el presidente Adrián Barbón, que contestaba a un ciudadano en un hilo de Twitter, que no se descartaba. Cofiño ha señalado que ya en la resolución de 19 de junio sobre las medidas del Principado de cara a la nueva normalidad se planteaban incluirlo pero que no querían contradecir al gobierno central. Ese es por tanto el objetivo y se trabaja en la normativa que regule ese uso obligatorio de la mascarilla, es decir, que haya que llevarla puesta en espacios públicos, se pueda mantener o no la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio.

El consejero de Salud, Pablo Fernández Múñiz, explicó que se trata de una norma compleja y que se trabaja en ella. "Hay que realizar un trabajo previo no solo de los expertos en salud pública para fijar el objetivo de la norma sino de los expertos que tienen que redactarla" - señaló. Y añadió que "ahora tenemos el ejemplo de Cataluña que puede facilitarnos algo el trabajo".