La oposición carga contra el "pelotazo" del aparcamiento del Niño Jesús

La oposición ha cargado en el pleno de la Asamblea contra el proyecto de ampliación del hospital Niño Jesús impulsado por la Comunidad de Madrid, que incluye la construcción de un aparcamiento de 800 plazas cuya explotación se concederá hasta por 40 años al adjudicatario del contrato, y que la izquierda ve como "un pelotazo".

Así lo han expuesto este jueves durante una comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha defendido que mediante esta fórmula el adjudicatario del contrato sufragará los 21 millones de euros que costarán las obras, que por tanto tendrán "coste cero" para la Comunidad de Madrid.

Para el diputado socialista José Manuel Freire, la adjudicación será "un regalo a los concesionarios", que podrán hacer "un negocio fabuloso" durante cuarenta años y acabarán alcanzando, según sus cálculos, un beneficio neto de hasta 38 millones de euros.

"Es un plan de negocio de parking en una zona de alta demanda, no es un plan sanitario", ha alegado Freire, quien no ha exigido que se anulen la ampliación ni el aparcamiento, sino que se "renegocie" el pliego de contratación para que "no sea tan escandaloso".

"Hay muchos centros comerciales donde aparcar es gratis, y sin embargo en un hospital público hay que pagar", ha objetado el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez, quien ha negado que la ampliación vaya a ser "a coste cero" porque "la van a estar pagando los trabajadores y usuarios del hospital durante cuarenta años".

También ha preguntado por qué la Comunidad no puede afrontar esta inversión de 21 millones de euros cuando "de un día para otro es capaz de ponerse a construir un hospital de emergencias en Valdebebas por 50 millones". Por parte de Vox, la diputada Ana Cuartero ha dicho que defiende "la idoneidad" de este modelo de financiación aunque ha advertido de que, si en los pliegos de contratación no se incluye un estudio "real" de la demanda ni se limita la responsabilidad patrimonial de la Comunidad, esta podría acabar haciendo frente a compensaciones a los concesionarios.

"Eso que ustedes llaman colaboración público-privada, para el resto de los mortales no es más que un pelotazo", ha dicho la parlamentaria de Unidas Podemos Vanessa Lillo, quien no entiende por qué la Comunidad "no puede hacer directamente" esta inversión que, tal y como se plantea, "pone barreras a las personas" que tienen que ir al centro.

Por su parte, Escudero ha argumentado que "existe una necesidad real de ampliar la infraestructura del hospital Niño Jesús", y ha destacado que, con la construcción de un nuevo pabellón de 9.303 metros cuadrados dedicado a consultas, docencia e investigación, se ampliará en un 30 % la "capacidad asistencial" del recinto.

Ello se hará "de la forma más eficiente posible", con un plazo de ejecución de 30 meses, y sustituyendo al edificio antiguo que está en la parte posterior del recinto y lleva "décadas" sin poder utilizarse por sus condiciones arquitectónicas.

Asimismo, ha señalado que el centro "tiene un problema claro en cuanto a la movilidad", y ha asegurado que 320 de las plazas del aparcamiento se reservarán a los profesionales, que podrán pagar un abono mensual de 50 euros, y que la tarifa horaria del nuevo aparcamiento subterráneo (2,90 euros) será "sensiblemente más barata" que la de otros aparcamientos.

Escudero ha reprochado a la izquierda su "aversión a lo privado, que permanentemente impregna todo", y que "satanicen" los modelos de colaboración público-privada "excepto cuando gobiernan". "¿Qué pretendemos, que los niños oncológicos, que los niños terminales, que los niños con problemas neurológicos, o con problemas de movilidad vayan en patinete?", ha preguntado el popular Eduardo Raboso, quien ha apuntado que el nuevo aparcamiento es "una necesidad histórica del hospital". El diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha concluido que "no se privatizará ningún servicio sanitario".