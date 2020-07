La comedia La guerra del sofá se estrena hoy, viernes 10 de julio, a las 20.30 de la tarde en la sala 0E del Palacio Euskalduna. La obra, protagonizada por Lola Baldrich y Gorka Mínguez, combina sketches, monólogos y stand-up comedy y trata sobre los roces y las pequeñas peleas que provoca la convivencia en pareja. La función se mantendrá a la misma hora, las 20.30, tanto el sábado 11 como el domingo 12.

"La idea de La guerra del sofá surge de un libro del periodista Manuel Hidalgo, un libro irónico y casi de autoayuda, y que Gorka maneja desde sus años de universitario maneja porque le pareció una gran idea para hacer teatro", ha explicado Lola Baldrich, actriz con recorrido en series como Médico de familia, Compañeros o Amar en tiempos revueltos. "Lo que contamos son las idas y venidas, las peleas, el ¿quién baja la basura?, el ¿vas a salir esta noche" el "tu madre o la mía"; cosas muy cotidianas que, en el confinamiento, se han agudizado por la convivencia, que ha puesto en juego el amor y la unión de las parejas", ha señalado también la actriz.

Los actores prometen que los espectadores se van a sentir identificados con lo que se cuenta en el escenario. "La gente se va dando codazos, se reconoce en las pequeñas cosas. Pero el problema es que en la misma pareja, son los dos los que creen que bajan la basura, los que cambian el rollo de papel higiénico... y que es el otro el que ronca, el que es un desordenado", apunta Gorka Mínguez, partenaire masculino de Baldrich y al que hemos podido ver en series como Hospital Central, Presunto culpable y en obras como El chef o ¿Cómo hemos llegado a esto?

"La guerra del sofá" se podrá ver a lo largo del fin de semana en la sala 0E del Palacio, una sala de espacio más reducido de la que se han eliminado la mitad de las filas de butacas, de tal manera que se respeten los aforos y las distancias mínimas entre los asistentes.

Una situación complicada la de la cultura en vivo, según explican los actores de la función. "Más que vivirlo en primera persona, como actores, directores o productores que nos podemos haber quedado en el paro, con o sin cobrar, a mí lo que más me preocupa el espectador: qué va a hacer esta herida que yo me pierda, que yo no lea, que yo no vea en una exposición o en un escenario. Esa obra que me estaba esperando a encontrarme pero que ya no se va hacer. Me da mucha pena", ha confesado Baldrich.

"Yo nunca había estado tres meses sin subirme a un escenario en veintipico años como actor, pero creo que las instituciones se están volcando con la cultura. El verano se presenta lleno de actividad cultural. Ahora solo falta que la gente responda y que se dé cuenta de que estamos en una nueva normalidad y los espectáculos son los mismos, aunque tengan que acudir con mascarilla", cuenta Gorka Mínguez, que estrena Piraten istorio bat este domingo, también en el Euskalduna el domingo 12 a las 12h, ante público infantil.