CC-PNC plantea acciones coordinadas entre Lanzarote y Madrid en defensa del sector primario

Coalición Canaria (CC) plantea acciones coordinadas entre Lanzarote y Madrid en defensa de la pesca contra el palangre y en defensa de la actividad vitivinícola de la isla. Este ha sido uno de los principales compromisos adquiridos por el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y ex presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, durante la visita realizada este jueves, 9 de julio.

“Vamos a demandar al Gobierno del Estado para explicarle que los intereses de los canarios y de las flotas pesqueras artesanales no son los mismos que los de los buques palangreros”, ha dicho.

El senador, que a lo largo de su recorrido por la geografía insular estuvo acompañado por destacados miembros de Coalición Canaria, entre ellos, la secretaria insular, Migdalia Machín, los tres parlamentarios lanzaroteños, los alcaldes de Tinajo y Teguise, los portavoces del Cabildo y Arrecife y los distintos secretarios locales, se mostró muy preocupado por la situación que le trasladaron los pescadores que se enfrentan cada día a la pesca abusiva del palangre, durante un encuentro que mantuvo con ellos en el muelle de La Santa.

“Los palangreros no respetan el talud de las islas (entre las cinco y las diez millas) y se atreven a faenar en aguas someras de Lanzarote y del Archipiélago Chinijo”, subraya el senador que recuerda, además, que ya el Cabildo de Lanzarote aprobó, a iniciativa de Coalición Canaria, una moción relativa a este tema.

“Nuestros pescadores no pueden quedar sin respuesta ante esta pesca abusiva, no selectiva y no sostenible”, añade, tras recalcar su compromiso a llevar esta preocupante situación hasta el Senado con el objetivo de que haya más vigilancia y se pueda acabar con una lacra que puede marcar el futuro de la pesca en Lanzarote.

Así, Fernando Clavijo ha hecho hincapié en que “si en Canarias no se les da la respuesta que necesitan, buscaremos desde Madrid, con una moción, la defensa de nuestra actividad artesanal”.

Y es que, tal y como recuerda el parlamentario del Grupo Nacionalista Canario Jesús Machín Tavío, ya en el mes de febrero se le pidió a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende que estableciera el principio de precaución de la Unión Europea “que marca que cuando hay una pesca que esquilma y no es sostenible, se deben proteger nuestras aguas de forma inmediata”.

No hay que olvidar que estos buques pescan en las mismas aguas que los pescadores artesanales de la zona, con la particularidad, de que los palangreros, despliegan decenas de kilómetros de liñas y miles de anzuelos y arrasan los fondos. “No es una pesca selectiva, esquilman nuestros fondos en jornadas maratonianas que dejan a la flota artesanal sin recursos pesqueros para poder sobrevivir”, insiste.

Otro de los puntos de la visita de Fernando Claijo en el municipio de Tinajo fue Bodegas Guiguan; una pequeña bodega industrial, ubicada entre Tajaste y Mancha Blanca, donde se habló de la situación de los agricultores que aún no han cobrado el porcentaje del POSEI que debió haber ingresado el Gobierno de Canarias antes del 30 de junio, así como de los problemas que está causando no cambiar la orden que regula la actividad del Registro Vitícola.

Fernando Clavijo visitando Bodegas Guiguan. / Cadena SER

Posteriormente, se trasladó hasta Teguise donde el alcalde, Oswaldo Betancort, le comunicó, entre otros asuntos, la necesidad de encontrar una solución a la situación de desamparo que están viviendo muchas empleadas de hogar tras la crisis generada por el Covid19; situación que Clavijo se comprometió también a trasladar al Senado.

Finalmente y tras un encuentro informal con varios miembros de la Organización, el senador, acompañado por la secretaria insular, Migdalia Machín, y los portavoces de CC en el Cabildo y Arrecife, Pedro San Ginés y Echedey Eugenio, respectivamente, se reunió con los presidentes de cuatro asociaciones de vecinos de Valterra y Titerroy, preocupados por la situación de las viviendas afectadas por los ARUS y que se sigue prolongando en el tiempo.

Por su parte, Migdalia Machín, ha valorado muy positivamente la visita de Clavijo a Lanzarote, señalando que “para poder presentar iniciativas en Madrid que den solución a los verdaderos problemas de quienes vivimos en Canarias hay que moverse del sillón y conocer esta problemática de cerca y eso es algo que a Fernando Clavijo le preocupa y le ha preocupado mucho y que ha demostrado en cada uno de los cargos que ha ocupado”.