Descobreix els tresors de Mont-roig i Miami Platja

Alguna cosa té la llum i els colors del paisatge natural de Mont-roig del Camp. Alguna cosa diferent i profunda, que Miró va plasmar en alguns dels seus quadres més famosos. L’artista no va faltar mai cap estiu a la masia familiar, i tampoco falten cap estiu des de fa dècades milers de famílies que trien aquest indret per pasar uns dies de tranquilitat vora el mar. Això sí, el sud de la Costa Daurada ho té tot, menys aglomeracions.

Paisatge Emocional Mont-Roig del Camp / Mont-roig Miami Turisme - Jaume Boldú

Què és el que fa que Mont-roig i Miami sigui ideal? La calma que s’hi respira, la proximitat i la fantàstica simbiosi del mar i la muntanya que en menys de 15 minuts et pots trobar enmig de boscos mediterranis o navegant amb caiac els més de 10 km de costa del municipi.

Barranc de la Mina de les Nines - Mont Roig del Camp / Mont-roig Miami Turisme - Jaume Boldú

El tresor més ben guardat de Miami Platja són les seves 11 cales salvatges però també trobaràs platges gairebé paradisíaques. A més, a Mont-roig i Miami et pots banyar amb la teva mascota a la platja de la Punta del Riu.

Però no s’acaba aquí, la gran riquesa patrimonial de les nostres terres et transportarà a altres èpoques al nucli interior de Mont-roig. L’ermita de la Mare de Déu de la Roca, des de la qual hi ha una vista panoràmica senzillament espectacular, les monumentals barraques de pedra seca, o l’església de Sant Miquel, coneguda com la “Catedral del Baix Camp” són una petita mostra de la història més antiga del municipi.

I si el genial i internacional artista Joan Miró va fer de Mont-roig i Miami, la seva casa de vacances, perquè deuria ser?

Sens dubte, els colors del paisatge mediterrani i la infinitat de matisos que sorgeixen del mar i la muntanya, van captivar-lo fins al punt d’afirmar que tota la seva obra va ser concebuda a Mont-roig.

Una experiència genial és poder anar fins als punts des d’on va inspirar-se i pintar molts dels quadres mundialment coneguts com “La Masia”, “Mont-roig, Sant Ramon”, “Poble i església de Mont-roig”. Visita el Mas Miró on comença l’experiència.

On allotjar-te?

Allotjament a Miami Platja / Mont-roig Miami Turisme - Jaume Boldú

Càmpings de primer nivell amb tots els serveis i comoditats, bungalows i tendes “glamping”, parcel·les davant del mar, accés directe a la platja, i tots envoltats de natura mediterrània.

Si prefereixes un apartament o una casa amb piscina, terrassa, jardí, a pocs metres del mar o a prop de la muntanya...també ho trobaràs! N’hi ha gairebé de 2.000 per escollir!

L’hotel és la teva opció per anar de vacances? A Mont-roig i Miami podràs triar el que millor s’adapti a les teves necessitats; a pocs metres de la platja, a l’interior, amb piscina...totes les opcions que t’imaginis hi són!

Benvingut a la teva casa de vacances!

Completar la informació al web www.mont-riogmiami.cat